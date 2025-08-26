Juegos Olímpicos: Los logros que colocan a Alejandra Valencia como una de las mejores deportistas mexicanas

A tres años para una nueva travesía olímpica más, en Azteca Deportes detallamos un poco más sobre la historia de Alejandra Valencia , quien es, sin duda, una de las mujeres más importantes que México ha tenido en la historia de esta competición.

Tres mujeres que hicieron historia en París 2024

Alejandra Valencia es considerada una de las arqueras más importantes que México y Latinoamérica han tenido en su historia, y para muestra de ello están las conquistas que ha tenido en los Juegos Olímpicos, así como en los Mundiales de Tiro con Arco. ¿Cuál es el palmarés de la mexicana?

¿Qué es el Tiro con Arco y cómo se practica?

Se trata de un deporte olímpico que, en síntesis, consiste en lanzar flechas a una distancia establecida que tienen como objetivo llegar a una diana en forma de arco, por lo que, quien se acerque al punto medio, obtendrá mayor cantidad de puntos. Vale decir que esta disciplina se remonta a miles de años en el pasado.

MÁXIMOS MEDALLISTAS MEXICANOS

(combinando Juegos Olímpicos + Mundiales)



Osmar Olvera - 8 (2 + 6)🥈🥉 + 🥇🥈🥈🥈🥈🥉

María Espinoza - 6 (3 + 3) 🥇🥈🥉 + 🥇🥈🥉

Paola Espinosa - 6 (2 + 4) 🥈🥉 + 🥇🥉🥉🥉

Alejandra Valencia - 6 (2 + 4) 🥉🥉 + 🥈🥈🥈🥉 pic.twitter.com/GlJJgoTHwF — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) July 27, 2025

¿Cuántos años tiene Alejandra Valencia y en qué estado nació?

Nacida el 17 de octubre de 1994 en Hermosillo, Sonora, Alejandra Valencia es una arquera profesional de 30 años de edad que ha representado a México en distintas competencias, destacando los Mundiales de Tiro con Arco y los Juegos Olímpicos en los que ha estado a nivel individual y en grupos, tanto femeniles como mixtos.

¿En cuántos Juegos Olímpicos ha estado Alejandra Valencia?

Alejandra Valencia ha tenido la oportunidad de formar parte de cuatro Juegos Olímpicos a lo largo de su carrera, lo cual la coloca como una de las deportistas más experimentadas de México que, a su vez, ha logrado mantener el nivel durante más de una década en su disciplina.

Valencia debutó en los JJOO de Londres 2012 con 17 años para, tiempo después, volver en Río 2016. Su nivel la hizo clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, mientras que su última participación se dio en París 2024, la cual generó un impacto importante entre sus seguidores.

¿Cuántos logros tiene Alejandra Valencia como profesional?

Son muchas las medallas que Alejandra Valencia ha sumado en su carrera profesional, mismas que se dividen de la siguiente forma: 1 presea de bronce en el Campeonato Mundial de Berlín 2023, 3 medallas de oro en los Juegos Panamericanos y 2 medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y París 2024, respectivamente hablando.