Conoce a la primera jugadora japonesa en firmar por un equipo de la liga mexicana

El mercado asiático no es uno explotado ni tan explorado por los dirigentes mexicanos. Sin embargo, Yuka Makimori puede ser la primera y así atraer más personas de dicho continente a la liga nacional. Aunque el proyecto recién inicia, se espera que estas primera temporada de voleibol profesional fructifiquen. Pero mientras todo eso se consolida, los Gigantes de Aguascalientes cerraron un fichaje bomba con la japonesa.

¿Quién es la primera jugadora mexicana en jugar en la liga mexicana?

Tras el anuncio de la liga en agosto del 2025, las expectativas alrededor de este deporte crecieron de manera exponencial. Con múltiples involucrados para levantar un proyecto profesional, la liga se fortaleció con base en la elección de buenos equipos, buenas plazas y el plus de los refuerzos de talla internacional.

Por ello, las redes sociales manejaron el fichaje de la nipona como uno de alto poder. Justamente la estrella asiática llega en la etapa final del primer torneo. Marzo cerrará las actividades de la fase regular y en estos momentos las Gigantes de Aguascalientes marchan en la tercera posición. Entonces, este fue un movimiento pensando en apuntalar las armas rumbo al cierre que se presumió sucederá entre abril y mayo.

Aunque en todos los medios que están al pendiente de la liga se presumió a la jugadora japonesa de 24 años, no se tiene mayor información de su trayectoria. Se indica que es una líbero talentosa e incluso circulan algunos videos de ella jugando. Pero al momento solamente se hizo viral un video de ella invitando a los aficionados del equipo para asistir a los sitios donde se juegan los partidos del equipo.

¿Cómo marcha la liga mexicana a donde llegará esta jugadora japonesa?

Algunos probablemente se están enterando de que se inició un proyecto que busca profesionalizar el voleibol, sostenida con la infraestructura de la Federación Mexicana de Voleibol y la FIVB. En este caso, la jornada 8 se jugará este fin de semana del 7 y 8 de marzo. Al momento las mejores (de 6 equipos) son las Coronelas (13V y 0D) y las Tapatías (9V y 4D). Detrás vienen las Gigantes, que cuentan con racha de siete triunfos y seis derrotas. Cada fecha se juegan dos partidos contra el mismo rival.