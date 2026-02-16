Conoce a los 20 futbolistas mexicanos que estarán en Europa en 2026
Ya con el mercado invernal cerrado, estos son los futbolistas mexicanos que se encuentran en Europa. Este es listado oficial y cómo luce su panorama.
Aunque en los años recientes el panorama del futbol mexicano no lucía muy alentador en cuanto al tema de la exportación de talento a Europa, hay cierta ilusión generada por la nueva generación y algunos casos particulares como el de Fidalgo. Por eso, cerrado el mercado invernal, estos son los mexicanos que competirán en el viejo continente este 2026.
¡Otra vez Paulinho! ❌ Gol ANULADO de nuevo | Toluca vs Xolos | J6 | CL 2026
¿Quiénes son los 20 mexicanos que jugarán en Europa en 2026?
El balance de presencia en el futbol de dicho continente no es del todo negativo, aunque los casos de las mejores ligas no resultan los ideales, pues temas como el de Santiago Giménez o Rodrigo Huescas son de lesiones de largo alcance. O situaciones como la de Edson y Alex Padilla son de jugadores relegados al segundo plano.
Pero sin más… estos son los futbolistas mexicanos desplegados en el futbol europeo.
- Obed Vargas - Atlético de Madrid
- Álvaro Fidalgo - Real Betis
- Alex Padilla - Athletic Club
- Johan Vásquez - Genoa
- Santiago Giménez - Milán
- Raúl Jiménez - Fulham
- Mateo Chávez - AZ
- César Huerta - Anderlecht
- Heriberto Jurado - Cercle Brugge
- Rodrigo Huescas - Copenhague
- Julián Araújo - Celtic
- Aldahir Valenzuela - Dundee FC
- Orbelín Pineda - AEK Atenas
- Jorge Sánchez - PAOK
- Luis Chávez - Dinamo Moscú
- César Montes - Lokomotiv Moscú
- Edson Álvarez - Fenerbahce
- Guillermo Ochoa - AEL Limassol
- Stephano Carrillo - FC Dordrecht
- Jonathan Gómez - Albacete
El resumen, México tiene 3 futbolistas en LaLiga; 2 en Serie A; 1 en Premier League; 1 en Eredivisie; 2 en Belgian Pro League; 1 en Dinamarca; 2 en Escocia; 2 en Grecia; 2 en Rusia; 1 en Turquía; 1 en Chipre; 1 en la segunda división de Países Bajos y 1 último en la segunda división de España.
@resumengol Debut Obed Vargas Atlético de Madrid vs Betis resumen #atleticodemadrid #obedvargas #debut #goles #copadelrey ♬ sonido original - Barcelona💙❤️
¿Quiénes son los mexicanos con mejor nivel en Europa?
Pese a que los que están en Rusia son de los más constantes y en Grecia Orbelín sigue siendo importante, debe destacarse el nivel de los siguientes futbolistas.
- Raúl Jiménez - Aunque existen lapsos donde no es el titular indiscutible, siempre que le dan minutos, responde con buen futbol e incluso goles.
- Mateo Chávez - El canterano del Guadalajara apenas se consolidó en el primer equipo, dio el salto buscando seguir creciendo en su carrera. Hoy es serio candidato a subirse a la Copa Mundial de la FIFA.
- Johan Vásquez - Aunque en los meses recientes el equipo perdió el rumbo, el defensa central es titular y uno de los capitanes de un club de máxima categoría del Calcio.
- Obed Vargas y Álvaro Fidalgo - Ambos mexicanos llegaron recién a España y se espera mucho de ellos. Incluso también podrían ser requeridos por Javier Aguirre el próximo verano.