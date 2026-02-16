Conoce a los 20 futbolistas mexicanos que estarán en Europa en 2026

Aunque en los años recientes el panorama del futbol mexicano no lucía muy alentador en cuanto al tema de la exportación de talento a Europa, hay cierta ilusión generada por la nueva generación y algunos casos particulares como el de Fidalgo. Por eso, cerrado el mercado invernal, estos son los mexicanos que competirán en el viejo continente este 2026.

¡Otra vez Paulinho! ❌ Gol ANULADO de nuevo | Toluca vs Xolos | J6 | CL 2026

¿Quiénes son los 20 mexicanos que jugarán en Europa en 2026?

El balance de presencia en el futbol de dicho continente no es del todo negativo, aunque los casos de las mejores ligas no resultan los ideales, pues temas como el de Santiago Giménez o Rodrigo Huescas son de lesiones de largo alcance. O situaciones como la de Edson y Alex Padilla son de jugadores relegados al segundo plano.

Pero sin más… estos son los futbolistas mexicanos desplegados en el futbol europeo.

Obed Vargas - Atlético de Madrid

Álvaro Fidalgo - Real Betis

Alex Padilla - Athletic Club

Johan Vásquez - Genoa

Santiago Giménez - Milán

Raúl Jiménez - Fulham

Mateo Chávez - AZ

César Huerta - Anderlecht

Heriberto Jurado - Cercle Brugge

Rodrigo Huescas - Copenhague

Julián Araújo - Celtic

Aldahir Valenzuela - Dundee FC

Orbelín Pineda - AEK Atenas

Jorge Sánchez - PAOK

Luis Chávez - Dinamo Moscú

César Montes - Lokomotiv Moscú

Edson Álvarez - Fenerbahce

Guillermo Ochoa - AEL Limassol

Stephano Carrillo - FC Dordrecht

Jonathan Gómez - Albacete

El resumen, México tiene 3 futbolistas en LaLiga; 2 en Serie A; 1 en Premier League; 1 en Eredivisie; 2 en Belgian Pro League; 1 en Dinamarca; 2 en Escocia; 2 en Grecia; 2 en Rusia; 1 en Turquía; 1 en Chipre; 1 en la segunda división de Países Bajos y 1 último en la segunda división de España.

¿Quiénes son los mexicanos con mejor nivel en Europa?

Pese a que los que están en Rusia son de los más constantes y en Grecia Orbelín sigue siendo importante, debe destacarse el nivel de los siguientes futbolistas.