¿Quiénes son las arqueras mexicanas que ganaron el oro en el Mundial de Tiro con Arco?

El Mundial de Tiro con Arco llegó con mucha ilusión para las aficiones mexicanas que instauraron su esperanza en el talento nacional de dicha disciplina. Y esa confiabilidad en la materia ya rindió fruto de oro, pues Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo hicieron historia para el deporte mexicano. Se llevaron la primera medalla dorada en esta competición que se celebra en Gwangju, Corea del Sur.

¿Qué consiguieron las deportistas mexicanas en el Mundial de Tiro con Arco?

Las tres arqueras mexicanas demostraron su capacidad para imponerse en los escenarios que así lo exigían, pues en la competición de arco compuesto instalaron sus nombres en lo más alto. En la madrugada del domingo 7 de septiembre, compitieron en la final ante el equipo de Estados Unidos y las derrotaron por puntaje de 236-231. Es la primera ocasión que un equipo mexicano se impone en esta modalidad de equipo femenil compuesto... en un Campeonato Mundial.

¿Quiénes son las ganadoras del oro en el Mundial de Tiro Con Arco?

Con competiciones previas bastante destacadas, se esperaba mucho de estas arqueras y cumplieron con creces en una final que claramente estuvo disputada. Por ello, he aquí la información de las ganadoras en la competición.

Andrea Maya Becerra Arizaga, nació en Guadalajara el 25 de julio del 2000 y del 2021 hasta la fecha ha ganado cinco medallas en campeonatos mundiales. Su especialidad es el Tiro con Arco Compuesto.

Mariana Bernal Sánchez, también originaria de Jalisco, tuvo un ascenso impresionante en los últimos meses y así se ganó el sitio en esta selección de arquería. Ya ganó competencias en Shangai y Florida. Incluso llegó a esta justa mundialista en equipos tras quedar en cuarta posición en una competencia individual en junio, que precisamente Andrea Becerra ganó.

Adriana Castillo, ella es originaria de Baja California. También arribó en plan grande a esta competición tras ganar oro y plata en los Panamericanos Junior del presente año. Y de manera inmediata, colgarse la dorada con este equipo que también llegó con triunfos en competiciones previas.

