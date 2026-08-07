Quiénes son los asistentes de Guillermo Almada en Club América que pocos conocen

Guillermo Almada comenzó una nueva etapa como entrenador del Club América para el Apertura 2026. El uruguayo llegó a Coapa con la misión de construir un equipo intenso, competitivo y capaz de volver a disputar los principales títulos tras la etapa dorada que dejó atrás André Jardine.

Para implementar su idea, el estratega se rodeó de colaboradores de confianza. Dentro de su cuerpo técnico aparecen dos asistentes que trabajan lejos de los reflectores, pero tienen una participación importante en la preparación de las Águilas.

Quiénes son los asistentes de Guillermo Almada en el América

Darwin Quintana y Gianni Michelini son los dos asistentes técnicos que acompañan actualmente a Guillermo Almada en el América. Ambos fueron presentados por la institución como parte del equipo de trabajo para el Apertura 2026.

Quintana es el colaborador que tiene una relación profesional más extensa con Almada. Michelini se incorporó al cuerpo técnico durante la etapa del entrenador en España y posteriormente aceptó continuar con él en México.

Los dos participan en la planificación de los entrenamientos, el análisis de los rivales y la preparación táctica de cada partido. También funcionan como un enlace entre el entrenador principal y los futbolistas del plantel azulcrema.

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Quién es Darwin Quintana, la mano derecha de Almada

Darwin Quintana es un entrenador uruguayo que ha acompañado a Almada durante gran parte de su carrera. Comenzaron a trabajar juntos en River Plate de Montevideo y posteriormente compartieron etapas en Barcelona de Guayaquil, Santos Laguna y Pachuca.

El auxiliar también siguió al técnico durante su aventura por España. Formó parte de sus cuerpos técnicos en el Real Valladolid y el Real Oviedo antes de regresar al futbol mexicano para incorporarse al América.

Quintana conoce en profundidad el estilo que busca implementar Almada. Su trabajo está relacionado con la presión, la intensidad y el desarrollo de jugadores jóvenes. En Pachuca llegó a dirigir partidos y ofrecer conferencias cuando el entrenador principal no estuvo disponible.

Quién es Gianni Michelini, el otro asistente del América

Gianni Michelini cuenta con experiencia como entrenador, auxiliar y directivo. Antes de llegar al América trabajó en las fuerzas básicas de Defensor Sporting, fue asistente del primer equipo y posteriormente dirigió a Central Español.

También se desempeñó como gerente deportivo de Everton de Viña del Mar. En enero de 2026 dejó esa función para sumarse al cuerpo técnico de Almada en el Real Oviedo.

Michelini posee licencia UEFA Pro y formación como entrenador nacional de futbol en España. Dentro de las Águilas participa en el análisis táctico, la planificación deportiva, la preparación de los partidos y el seguimiento del rendimiento individual de los jugadores.