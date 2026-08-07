Este ha sido el mejor jugador de Club América para Guillermo Almada: él mismo lo dijo

El Club América comenzó con una victoria su camino en la Leagues Cup 2026 al imponerse 3-1 sobre San Diego FC. Brian Rodríguez —que fue pretendido por Cruzeiro y habló su agente— fue una de las figuras gracias a un gol y dos asistencias. No obstante, Guillermo Almada sorprendió al señalar que el futbolista más importante del encuentro fue otro.

Durante la conferencia de prensa, Almada se quejó de la Leagues Cup y habló de sus futbolistas. El entrenador explicó que, aunque el extremo uruguayo tuvo una actuación decisiva, un jugador lo convenció mucho más. El DT incluso destacó que fue fundamental para darle equilibrio al funcionamiento del equipo de Coapa.

¿Cuál fue el mejor jugador del América para Guillermo Almada?

Almada no dudó cuando le preguntaron por la figura del partido y dejó claro que, para él, Alan Cervantes tuvo un rendimiento superior al resto. “Para mí el mejor jugador del partido fue Alan. Brian jugó bien, no estoy desmereciendo lo de él, pero Alan jugó un partidazo, distribuyó, contuvo. Me alegro por él porque es un gran futbolista precisa continuidad", dijo.

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Los números de Alan Cervantes en América vs. San Diego FC

El desempeño de Cervantes también quedó reflejado en las estadísticas. El mediocampista disputó los 90 minutos, completó 42 de 47 pases para una precisión del 89 % y fue una pieza importante en la circulación del balón.

Además, registró 3 intercepciones, ganó 6 de los 8 duelos individuales que disputó y realizó 2 despejes ante San Diego FC. Su trabajo permitió que el América mantuviera el control del mediocampo durante buena parte del encuentro.

APLAUDIÓ A CERVANTES. 😱



Para Guillermo, el mejor jugador del partido fue Alan Cervantes. 👀



Aplaudió lo de Brian Rodríguez pero menciona que Alan Cervantes dio un muy buen rendimiento el día de hoy. 🙌



¿Coinciden? 🤔



📹 vía: @ismagonzalezmx pic.twitter.com/XCzJ34UXV0 — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) August 7, 2026

Un comienzo espectacular para el Club América en la Leagues Cup

Aunque Almada eligió a Cervantes como la figura, Brian Rodríguez firmó una de sus mejores actuaciones del semestre. El uruguayo marcó el primer gol del partido y después asistió a Erick Sánchez e Isaías Violante para completar el 3-1.

Con el triunfo sobre San Diego FC, el América inició con tres puntos su participación en la Leagues Cup. Guillermo Almada dejó claro que el equilibrio y el trabajo silencioso de Alan Cervantes fueron la base para construir la victoria de las Águilas.