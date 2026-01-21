Brian Gutiérrez recibió una noticia que lo volvería loco; muchos aficionados ya lo aplauden

Brian Gutiérrez puede ser elegido por Javier Aguirre para disputar los encuentros amistosos que la Selección Mexicana sostendrá en Centro y Sudamérica contra Panamá y Bolivia, los cuales serán transmitidos por TV Azteca Deportes . Lo anterior, ya que el mediocampista recibió una gran noticia que lo tiene vuelto loco de alegría y la cual muchos aficionados aplauden.

El jugador del Rebaño Sagrado recibió la aprobación de la FIFA para jugar con el combinado azteca, tras rechazar a Selección de Estados Unidos, con la cual jugó en diferentes categorías menores. El futbolista de 22 años nació en Norteamérica, pero se decantó por México, por lo que hace pocos meses obtuvo su pasaporte .

El jugador de 22 años ya recibió el alta de FIFA para poder jugar con la Selección Mexicana.

“La Federación Mexicana de Futbol informa que FIFA ha confirmado la elegibilidad de los jugadores Richard Ledezma y Brian Gutiérrez para representar a la Selección Nacional. Por lo tanto, ambos jugadores podrán participar en los partidos de preparación ante Panamá y Bolivia”, publicó la FMF en sus redes sociales.

Brian Gutiérrez y su historia con la Selección de Estados Unidos

El refuerzo de Chivas para este Clausura 2026 tiene historial con la Selección de Estados Unidos, pues tuvo participación en categorías menores. Fue en 2025 cuando recibió la última convocatoria con el equipo mayor por parte de Mauricio Pochettino, quien lo llamó para los partidos amistosos ante Costa Rica y Venezuela.

Gutiérrez también estuvo en la lista de convocados para las semifinales de la Concacaf Nations League e incluso estuvo en el banquillo de suplentes, de acuerdo con un artículo del portal Ámbito.

A principios de noviembre de 2025, Brian obtuvo su pasaporte mexicano, lo que le abrió las puertas a Chivas, que lo fichó previo al arranque del Clausura 2026 y unas cuantas semanas después recibió su primera convocatoria de la Selección Nacional.

Brian puede jugar sus primeros partidos ante Panamá, que se disputara el jueves 22 de enero a las 7 de la tarde, o contra Bolivia el domingo 25 del mismo mes a la 1:30 de la tarde.