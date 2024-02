Cade Cowell hace CURIOSA revelación sobre Chivas

Cade Cowell poco a poco se adapta a Chivas y al futbol mexicano. Ahora, el delantero ya marcó su primer gol en la Liga BBVA MX y por ello, reveló cómo es su convivencia en el Rebaño Sagrado.

Cowell ya marcó diferencia en la CONCACAF Champions Cup y ahora en la Liga BBVA MX. Por eso, el ex del San José Earthquakes reveló cuál es su frase favorita en su estancia con los rojiblancos, además de cómo fue que nació el festejo de vaquero.

La frase favorita de Cade Cowell con Chivas

Cowell reveló, en entrevista para el canal de Chivas, que poco a poco va aprendiendo más español y por eso, hasta ahora su frase favorita es: ¿Cómo se dice?, pues se está adaptando al idioma.

“Hablar con mis compañeros siempre es divertido, hacen un montón de partidos. Creo que mi frase favorita es, ¿cómo se dice?, porque tengo que preguntar que significa o qué es exactamente esa palabra”, reveló para el podcast We Goat You.

Luego de haber marcado su primer gol en la Liga BBVA MX, Cowell reconoció que era un momento que estaba esperando con ansias y fue aún más especial por ser el día en donde el ‘Chicharito’ hizo su debut con el Rebaño Sagrado, en su segunda etapa.

“No pude ser más feliz. Sentí que era un juego perfecto para hacerlo, en el tiempo perfecto. Fue una sensación genial conseguir mi primer gol y ayudar al equipo a ganar”, aseveró.

El festejo vaquero de Cade Cowell

Finalmente sobre el festejo vaquero que tuvo con ‘Pocho’ Guzmán, reveló que no estaba planeado pero se alegra de que todo haya salido bien.

“No estaba planeado del todo, simplemente me subí y lo hicimos. Me alegra que haya funcionado”, sentenció Cade Cowell, quien apunta a marcar diferencia en el choque entre Cruz Azul y Chivas.

