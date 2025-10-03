Sorprendente cuál es el nuevo precio de Armando González en Chivas: ¿bajó o subió?

Armando “Hormiga” González tiene un nuevo precio en el mercado, pues el 21 de septiembre aumentó de 1.5 millones a 2.5 millones de euros (casi 54 millones de pesos), según la plataforma Transfermarkt. El delantero vive su mejor momento desde que subió al primer equipo de Chivas, pues incluso se ventiló que puede ser convocado por Javier Aguirre para la Fecha FIFA de octubre .

La “Hormiga” la está rompiendo en el Apertura 2025, pues en 11 jornadas suma 5 goles, de acuerdo con BeSoccer. Además, el mexicano está en el Top-5 de los máximos artilleros de la Liga BBVA MX, solo a 3 tantos de Joao Pedro, quien es la verdadera estrella del torneo, por encima de Anthony Martial y Allan Saint-Maximin .

Chivas Armando González incrementó su precio a finales de septiembre gracias a su buen nivel en Chivas

Los precios de Armando González conforme al paso de los años

Armando González alcanzó su máximo precio a finales de septiembre gracias al buen torneo que tiene con Chivas, aunque ello no siempre fue así, pues el mexicano arrancó su carrera con un valor por los suelos, al valer solo 200 mil euros (4.3 millones de pesos) en verano de 2024.

González lleva una carrera en ascenso, pues en poco más de un año su valor en el mercado se fue hacia las nubes, pero antes de ello tuvo que hacer sus pininos con el Guadalajara, donde poco a poco se ha ganado la titularidad y dejar en la banca a 2 referentes del club como lo son Alan Pulido y Javier “Chicharito” Hernández.

La “Hormiga” incrementó su precio en octubre de 2024 a 1.5 millones de euros (32.3 millones de pesos) y así se mantuvo durante casi un año, hasta que el 21 de septiembre aumentó un millón de euros más, debido al gran momento que vive con su club.

Armando González y su posible salida de Chivas a Europa

Armando González tiene en mente salir de Chivas hacia Europa, por lo que ya comenzó a rodearse de las personas indicadas para que su sueño se haga realidad. Lo anterior, ya que el delantero firmó con ROC Nation Sport, una agencia de representación brasileña que maneja a varios jugadores en el viejo continente, como Vinicius Jr, Kevin De Bruyne y Endrick, por mencionar algunos.