Desde el Barcelona le llueven elogios a Armando González, goleador de Chivas; ¿su nuevo destino?

Armando González, también conocido como “La Hormiga”, es uno de los jugadores que ha dado la cara por Chivas en el reciente campeonato. El delantero está peleando los primeros lugares de la tabla de goleo, con sus seis dianas. En los recientes días se ha dado a conocer que desde el Barcelona lo llenan de elogios.

Gerard Piniés trabajó durante seis años en las fuerzas básicas de Chivas. Actualmente está en La Masía. Conoció muy bien el proceso de los jugadores juveniles en el Rebaño y las exigencias que tienen al representar a dicha institución. Durante su estancia dirigió a Armando González, quien actualmente es titular con Gabriel Milito. El Rebaño está peleando en la media tabla de la general del Apertura 2025.

Chivas Armando González incrementó su precio a finales de septiembre gracias a su buen nivel en Chivas

“Le tengo mucho aprecio a ‘La Hormiga’. Pude trabajar muchos años con él y era un jugador ejemplar desde el punto de vista de la disciplina y su preparación dentro y fuera de la cancha. Tenía esa mentalidad, esa gestión emocional de siempre, querer mejorar y dar un poquito más de lo que te piden”, dijo Piniés en una entrevista con Rebaño Pasión.

“La Hormiga”, el delantero que buscaban en Chivas

Armando González, sin muchos reflectores, es el delantero que tanto buscaban en Chivas. Con el regreso de “Chicharro” Hernández y de Alan Pulido, en el Rebaño esperaban que volviera el gol, pero sus leyendas se la han pasado más tiempo lesionados que en el campo de juego.

“La Hormiga” suma un total de 12 juegos, en los que en ocho oportunidades ha salido de titular y, como ya fue mencionado, suma seis anotaciones. En 783 minutos, solamente acumula una tarjeta amarilla. Con González en el terreno de juego, Chivas está en la posición nueve con 17 unidades, producto de cinco triunfos, dos empates y cinco derrotas.