Estos son los rivales de los tenistas mexicanos rumbo al Australian Open

Con la actividad del primer Grand Slam del año a la vuelta de la esquina, el panorama para los tenistas mexicanos se está clarificando en el Australian Open. Los dos competidores aztecas que pelearán por un sitio en el torneo desde las clasificatorias ya conocen a sus rivales y estos son con quienes pelearán por un boleto para acompañar a Renata Zarazua ya instalada en el roster principal.

¿Quiénes serán los rivales de los tenistas mexicanos?

Como punto inicial es bueno recordar que son dos los tenistas mexicanos que pelearán por un lugar en la siguiente ronda del torneo. Uno es Rodrigo Pacheco y la otra es Ana Sofía Sánchez, quienes tuvieron un 2025 con mucha actividad que les ha permitido empezar a tocar las puertas de este tipo de instancias en los grandes torneos. Así, quieren hacer su propia historia y poner el tenis mexicano en un mejor lugar de donde se encuentra.

Con lo anterior en mente, tras el paso de las horas, se confirmaron los rivales de ambos, los cuales también buscarán superar la primera etapa de la clasificación. El nacido hace 20 años en Mérida buscará el triunfo ante el paraguayo Adolfo Vallejo. Mientras que la oriunda de San Luis Potosí buscará su respectiva siguiente fase ante la italiana Silvia Ambrosio.

Los partidos de esta primera ronda del Qualy iniciarán este lunes 12 de enero de 2026.

¿Cuántos tenistas mexicanos estarán en el Australian Open?

Tomando en cuenta estas rondas clasificatorias y esperando que tanto Rodrigo como Ana consigan el pase a las siguientes fases, son seis mexicanos con presencia en el torneo. Se tendrá representación en los individuales femenil y varonil. Mientras que habrá otros tres competidores en la modalidad de dobles.