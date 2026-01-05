Estos son los tenistas mexicanos que jugarán el Australian Open

Las actividades deportivas del 2026 se presentan en diversos espacios y con diferentes deportes. Ante eso, el Tenis dice presente y efectuará su primer Grand Slam del año con el Australian Open. Allí, hay esperanza de ver a varios mexicanos compitiendo desde el frente individual y también en los dobles. Esto es lo que se sabe respecto de los tenistas aztecas que jugarán este espectacular torneo en el país de Oceanía.

¿Ya hay tenistas clasificados al Australian Open?

El tenis mexicano probablemente no haya vivido sus mejores años recientemente, sin embargo no hay dudas de que en estos momentos hay dignos representantes en el mismo. En este caso, el primer gran torneo a nivel mundial podría tener varios representantes desde el ámbito individual y en la modalidad de dobles.

Renata Zarazua es la única que tiene su lugar seguro en el torneo, tomando en cuenta que se instaló ya en la segunda ronda del torneo tras vencer en una fase previa a Taylor Townsend. Con esto, espera que Rodrigo Pacheco y Ana Sánchez concreten su clasificación desde el Qualy. Ambos tienen buenas posibilidades, pero aún tienen que superar la fase clasificatoria.

Con esto, quienes completarían el cuadro azteca - esperando que Rodrigo y Ana concreten la hazaña - son los representantes mexicanos en dobles. Allí se encuentran programados Giuliana Olmos, Santiago González y Miguel Reyes Varela, que harán pareja con Aldila Sutjiadi, David Pel y Gonzalo Escobar… respectivamente.

¿Cuándo competirán los tenistas mexicanos en el Australian Open?

Con la competición prácticamente a la vuelta de la esquina, no se tienen perfectamente conocidos los horarios ni los días donde comenzarán las actividades de los connacionales. Sin embargo, las clasificatorias están pactadas a iniciar el 12 de enero, mientras que el cuadro principal tiene sus fechas de inicio el próximo 18 de enero de 2026. Ante eso, se espera que en próximos días se conozca mejor el calendario explícito de los tenistas mexicanos que buscarán la gloria en este Grand Slam de la ATP.