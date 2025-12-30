El primer pick del Draft NFL 2026 aún no tiene dueño… pero ya hay un equipo en control total

El cierre de la temporada regular no solo define boletos a playoffs: también marca el inicio de otra carrera, igual de intensa, pero con lógica inversa. Para varios equipos, el objetivo ya no pasa por ganar títulos en enero, sino por asegurar una posición privilegiada en abril. Y cuando el calendario llega a la última semana, cada resultado arrastra consecuencias directas en la parte alta del Draft.

El equipo que tendría el primer pick en el Draft de la NFL 2026

Tras lo ocurrido en la Semana 17, Las Vegas Raiders controlan su destino para quedarse con el primer pick global del Draft NFL 2026. Luego de perder el duelo directo ante New York Giants (34-10), los Raiders quedaron como el único equipo con dos victorias (2-14) y pasaron a ocupar el No. 1 del orden, mientras los Giants bajaron al No. 2 (3-13).

La ecuación, al menos para Las Vegas, es simple: si los Raiders pierden en la Semana 18 contra los Kansas City Chiefs, asegurarán el primer pick del Draft. Es decir, no necesitan combinaciones ajenas ni cálculos complicados: depende de ellos… y de un resultado que, en términos de Draft, les favorece.

Detrás aparece el tráfico pesado. Con marca de 3-13, Giants y Jets se mantienen en la persecución, pero en su caso entran variables como el desempate por la fuerza del calendario y lo que ocurra en el último domingo. En el listado actualizado, el top de la primera ronda luce así: Raiders (1), Giants (2), Jets (3), Titans (4) y Cardinals (5), con Browns y Commanders detrás.

Por ahora, el mensaje es claro: el primer pick aún no se entrega de forma oficial, pero Las Vegas ya tiene el volante en las manos. La última semana decidirá si lo mantiene hasta el final… o si alguien más aprovecha el último giro de la temporada para cambiar la historia del Draft.

