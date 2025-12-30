Un empate tras otro: el 49ers–Bears hizo historia en la temporada regular NFL

Algunos partidos se quedan por la jugada del final; otros, por la polémica que marca la semana. Este, en cambio, quedó registrado por una razón distinta: una secuencia estadística tan poco común que convierte el marcador en parte de la historia, desde el primer touchdown.

El insólito dato del empate entre San Francisco vs Chicago

Por primera vez en la historia de la NFL en temporada regular, un partido estuvo empatado en cada uno de estos marcadores: 7-7, 14-14, 21-21, 28-28 y 35-35. Una cadena de igualdades que retrató el ritmo del encuentro y el intercambio constante de golpes entre ambos equipos, con touchdowns como respuesta casi automática del otro lado. El partido ya quedó registrado por ese detalle inusual: cinco empates consecutivos en escalera, algo que hasta ahora solo se veía como una curiosidad “imposible” en el futbol americano profesional.

Al final, San Francisco se quedó con el triunfo 42-38, pero el partido vivió largos tramos donde la sensación fue la misma ya que nadie lograba despegarse.

El partido de San Francisco y Chicago

Brock Purdy, mariscal de campo de San Francisco, conectó un pase de touchdown de 38 yardas a Jauan Jennings con 2:15 por jugar, y la defensa de los 49ers evitó la anotación de Chicago en la última jugada desde la yarda 2. En términos de producción, Purdy terminó con cinco touchdowns totales (tres por pase y dos por tierra), en un partido donde el marcador cambió de manos y la tensión se mantuvo hasta el final. Chicago, por su parte, se mantuvo en el intercambio gracias a su ofensiva y a un cierre agresivo que lo puso a una jugada de completar la remontada.

