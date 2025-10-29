Ralph Orquín saldría de América y André Jardine ya tendría bien visualizado su reemplazo con este jugador
El canterano de las Águilas está completamente borrado por el brasileño, pese a que llegó al Apertura 2025 como refuerzo, por lo que ya piensan en su reemplazo
Ralph Orquín sería el jugador que saldría del América para el Clausura 2026, pues en este Apertura 2025 tan solo ha jugado 174 minutos. Por lo anterior, André Jardine ya tendría visualizado a su reemplazo y ese sería un viejo conocido que tuvo en Atlético de San Luis: Juan Manuel Sanabria, quien pudo llegar para este torneo, pero su fichaje se cayó .
El canterano del América no vive sus mejores momentos en el club, pese a que llegó para el Apertura 2025 como refuerzo, después de estar a préstamo con Juárez durante 3 torneos. Lo anterior, ya que el entrenador brasileño, quien encontró un centro delantero en alguien inesperado , lo tiene borrado, ya que solo le dio minutos en las primeras 2 jornadas.
Orquín no le ha llenado el ojo a Jardine, por lo que junto con la directiva estarían analizando su posible salida para traer a alguien que le genere competencia a Cristian Borja, quien de momento es el único lateral izquierdo con el que cuenta el club.
El reemplazo de Ralph Orquín en América
Juan Manuel Sanabria sería el reemplazo de Ralph Orquín para cubrir la lateral izquierda, pues es un futbolista que conoce bien André Jardine, ya que lo dirigió en Atlético San Luis. El uruguayo ya ha estado en la órbita de las Águilas e incluso estuvo a punto de llegar para el Apertura 2025, pero nos se concretó el fichaje a última hora.
LLEGA AL NIDO.— david medrano felix (@medranoazteca) June 30, 2025
América y San Luis acaban de llegar a un acuerdo por Juan Manuel Sanabria. Desde hace un año Jardine quería al uruguayo. pic.twitter.com/Cax6aXT7bk
El lateral izquierdo se quedó en el conjunto potosino, donde fue designado capitán y ha tenido un torneo regular con su equipo, que está en la pelea por colarse a la zona de Play-in. No obstante, el objetivo de Sanabria no estaría en México, sino en España, pues su mayor deseo es volver a vestir la playera del Atlético de Madrid.
Los posibles fichajes del América para el Clausura 2026
América tiene en su lista de deseos a varios candidatos para reforzarse de cara al Clausura 2026 y Juan Manuel Sanabria es uno de ellos, pues está adaptado a la Liga BBVA MX y es un futbolista que conoce bien André Jardine. A los posibles candidatos se le suma el de Miguel Borja, quien termina contrato en diciembre de este año con River Plate. Ello se debe a las múltiples lesiones y bajas de rendimiento de los delanteros del club.