Ramón Juárez y su ausencia en la Selección Mexicana

El defensor del América Ramón Juárez, estuvo presente en el microciclo de la Selección Mexicana pero no fue considerado para los juegos vs Japón y Corea del Sur

Ramon Juarez of America during the game America vs Pumas UNAM, corresponding to Round 10 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 30, 2023.

Mauricio Gutiérrez
Selección Azteca
En el Nido de Coapa se preparan para lo que será el duelo de este fin de semana entre las Águilas del América y los Tuzos del Pachuca. Previo al duelo, uno de sus futbolistas, Ramón Juárez, confesó que le dolió mucho el no ser considerado para los duelos de la próxima fecha FIFA en contra de Japón y Corea del Sur, a pesar de ser parte del microciclo con Javier Aguirre a inicios de semana.

“Creo que no porque respeto las decisiones que toma cada cuerpo técnico, en este caso el profe Javier y su cuerpo técnico. Ellos tomaron la decisión de la lista que salió, sería mentira si dijera que no tenía la ilusión y las ganas de estar ahí. Siempre sueño estar en Selección Mexicana. Seguiré trabajando de la mejor manera para ganarme futuras convocatorias”, mencionó Ramón Juárez en conferencia de prensa.

Objetivo: Mundial 2026

Por otro lado, el defensa de las Águilas mencionó lo que les ha pedido Javier Aguirre a los jugadores que están tratando de buscar un lugar en la próxima Copa del Mundo del 2026.

“Siempre nos hacer ver que la realidad es que más de la mitad de la lista no tiene todavía asegurado el lugar para el Mundial. Nos invita a que sea microciclo, Fecha FIFA, aprovechar la oportunidad. Nos transmite que los lugares están abiertos para el que esté mejor y de aquí a lo que falta para el Mundial cada quien ganarse su lugar”, finalizó Ramón Juárez.

