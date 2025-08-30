deportes
ÚLTIMA HORA: Confirman partido a PUERTA CERRADA en la Jornada 7 del Apertura 2025

Se confirmó que un encuentro muy llamativo de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se jugará sin aficionados en las gradas.

Éste sábado 30 de agosto del 2025, el conjunto del América confirmó a través de sus redes sociales que el partido vs Pachuca de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se jugará a puerta cerrada.

El equipo dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales con ayuda de un comunicado, las Águilas confirmaron que por instrucción de la alcaldía Benito Juárez, el juego no podrá tener aficionados en las gradas y que se le dará un reembolso a los aficionados que lograron comprar un boleto.

“Por instrucción de la Alcaldía Benito Juárez, el partido como local del Club América, correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, se disputará a “puerta cerrada”, en el estadio Ciudad de los Deportes, este sábado 30 de agosto a las 21:05 horas.

  • Ticketmaster México informará el procedimiento de reembolso total para las personas que compraron boletos,
  • Próximamente se dará a conocer a los abonados azulcremas, los beneficios adicionales que recibirán por parte del Club”.

¿Por qué van a jugar el América vs Pachuca a puerta cerrada?

El pasado viernes 29 de agosto del 2025, la alcaldía Benito Juárez informó a través de un comunicado que el partido entre América vs Pachuca se jugará a puerta cerrada porque supuesto personal del América cerró la calle Indiana de la colonia Ciudad de los Deportes, lo que afectó a los residentes de la zona, en especial a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería atención médica.

“Lo anterior debido a que el personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería una atención médica”.

