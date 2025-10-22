El jugador determinante que tiene André Jardine en Club América y pocos lo sabían

El Club América cuenta con una plantilla extraordinaria, por lo que jugadores de mucho talento suelen quedar fuera del once titular. En este sentido, André Jardine tiene un diamante en bruto dentro del equipo y que está teniendo oportunidades recién en 2025. Se trata de Ramón Juárez, futbolista que le dio la victoria agónica a las Águilas frente a Puebla en la jornada 14 del Apertura 2025 .

El defensor de 24 años se ha transformado en un jugador determinante para el América a pesar de haberse ganado la confianza de su entrenador recientemente. Ante Puebla, Juárez marcó de cabeza al minuto 90+8 para darle el triunfo a su equipo ( en un partido que América tuvo hasta siete bajas ) y escalar a la segunda posición del Apertura 2025.

X Ramón Juárez le dio la victoria al América

No es la primera vez que Ramón Juárez salva al América

Cabe destacar que Puebla no es el único antecedente heroico de Juárez en este 2025. Resulta que el zaguero se puso el traje de héroe ante Rayados de Monterrey en la jornada 9 del Apertura 2025. En aquella ocasión, América perdía el encuentro por 2-1, pero en el minuto 89, Juárez apareció con un cabezazo letal para estampar el empate final en el marcador y salvar a las Águilas de una dura derrota.

TE PUEDE INTERESAR:



El juego aéreo es una de las especialidades de Juárez y esto quedó demostrado con su anotación ante Puebla. Sin lugar a dudas, el defensor se está ganando un hueco en la confianza de Jardine y muchos aficionados incluso piden por su convocatoria con la Selección Mexicana pensando en el Mundial 2026.

André Jardine llenó de elogios a Ramón Juárez tras la victoria

En conferencia de prensa, el timonel brasileño se deshizo de elogios sobre el defensor americanista: “Es un chico especial, la afición lo reconoce. Hoy fue determinante, esto marca la diferencia, el mayor reconocimiento es porque es determinante en momentos así. Es un gran defensor, con grandes actuaciones decisivas en liguillas”.

Además, Jardine agregó: “No es raro verlo al frente metiendo goles. Sabe la importancia que tiene, hoy como centro delantero hace el gol y este triunfo nos acerca a los objetivos que buscamos”. Esto lo dijo con respecto a Juárez, quien comenzó el torneo alternando titularidad con Igor Lichnovsky.