André Jardine quiere a como dé lugar a Raphael Veiga y usaría una estrategia maestra para conseguirlo

Raphael Veiga es el sueño más grande que tiene André Jardine para el Clausura 2026. El cuerpo técnico del América sabe que la pieza faltante dentro de su equipo es un mediocampista ofensivo y el brasileño de 30 años cumple con todos los requisitos para ocupar dicha posición. Sin embargo, la operación no será para nada sencilla, pero el entrenador de las Águilas tiene un as bajo la manga.

Reportes indican que detrás de la operación hay un nombre que estaría siendo influyente a favor del América. Se trata de Paulo Victor Rodríguez, auxiliar técnico de Jardine, quien conoce muy bien a la institución de Palmeiras , club al que Veiga pertenece, ya que fue entrenador del equipo Sub-20 durante casi tres años. Él sería la carta sorpresa que podría ayudar a que Raphael llegue al Nido de Coapa.

Raphael Veiga podría ser el último refuerzo del América|Crédito: Getty Images

El auxiliar de Jardine podría interferir en las negociaciones

Según información que compartió el periodista Gibran Araige, existe la posibilidad de que Rodríguez haya entablado una conversación con Raphael Veiga. Resulta que el auxiliar de Jardine cuenta con una relación cercana con Palmeiras y podría ser el enlace para convencer al futbolista brasileño de fichar por las Águilas en este mercado de pases. De todos modos, la operación no será para nada sencilla.

Raphael Veiga, una inversión costosa para el América

Si bien es cierto que estamos hablando de un refuerzo de calidad para el combinado azulcrema, la directiva deberá realizar una inversión millonaria muy difícil de afrontar en este momento. Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, Raphael Veiga está tasado en 10 millones de euros, monto que las Águilas deberían utilizar como referencia para negociar su ficha con Palmeiras.

Según información de 365scores, la directiva azulcrema ya habría realizado un primer acercamiento por Veiga: oferta de 6 millones de dólares más bonos fijos y variables, compensando una cifra cercana a los 8 a 9 millones de dólares. El jugador habría dado el visto bueno, pero las negociaciones con el conjunto brasileño recién comienzan.

Además de su valor de mercado, su salario también podría ser un impedimento, por lo que tendría que haber una buena predisposición por parte del jugador para poder llegar a un acuerdo.

Su intención sería fichar por el América

De acuerdo a la fuente mencionada, Raphael Veiga se habría mostrado interesado en fichar por el América, sobre todo por lo que significa la institución azulcrema a nivel continental. Sin embargo, será una negociación difícil para los directivos, pero en caso de concretarse, las Águilas tendrán a un futbolista de jerarquía internacional en su plantilla.

