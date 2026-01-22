La alineación de locura que tendrá el América si logra conseguir estos 2 refuerzos: ya lucha por ellos

América quiere conformar un ataque letal para este 2026 y así competir tanto en la Liga BBVA MX como en torneos internacionales, a fin de recuperar la hegemonía y volver a levantar un título, que durante 2025 se le negó. Pese a que se quedaría sin el fichaje que le ayudaría a mejorar los resultados , va por 2 refuerzos para tener una alineación de locura.

En las últimas horas, surgió el rumor de que las Águilas buscan a Raphael Veiga, quien tiene 30 años y juega de mediocampista para el Palmeiras de Brasil. Además de ello, el bombazo de un jugador que es conocido por la afición azulcrema y que vendrá desde la Premier League.

El conjunto azulcrema irá por Raúl Jiménez después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para conformar un ataque letal.|Raúl Jiménez

De acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, la directiva de Coapa buscará a Raúl Jiménez para repatriarlo y pueda concluir una gran carrera en el equipo de sus amores y con el que debutó como profesional en el futbol. Ello sucedería después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y tras su término de contrato con el Fulham FC.

TE PUEDE INTERESAR:



La posible alineación de locura del América

En caso de que América logre fichar a estos 3 grandes jugadores, tendrá un ataque letal, por lo que André Jardine tendrá mucha “tela de donde cortar” de ¾ de cancha para adelante y deberá conformar una alineación de locura. Según el portal Águilas Monumental, esta podría ser:



Luis Ángel Malagón - Portero Kevin Álvarez - Lateral Israel Reyes - Central Sebastián Cáceres - Central Cristian Borja - Lateral Rodrigo Dourado - Mediocampista Álvaro Fidalgo - Mediocampista Raphael Veiga - Mediocampista Alejandro Zendejas - Extremo Allan Saint-Maximin - Extremo Raúl Jiménez – Delantero.

Cabe destacar que este 11 inicial puede variar, ya que, en caso de que las Águilas concreten ambos fichajes, se daría hasta el segundo semestre del año, cuando Jiménez finalice contrato en la Premier League.