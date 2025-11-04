¿Y mis números? Raphinha EXPLOTA por quedar fuera del XI ideal de FIFPro

Raphinha, delantero brasileño del equipo del Barcelona, no ocultó su molestia luego de no ser incluido en el XI ideal de FIFPro 2025, reconocimiento que cada año otorga el sindicato mundial de futbolistas.

Resumen del partido: Necaxa 4 - 1 Santos | Jornada 16

En una serie de publicaciones en sus redes sociales, Raphinha publicó sus logros colectivos e individuales conseguidos en la temporada 2024-2025, en lo que muchos interpretaron como un reclamo directo a no ser considerado.

En el listado publicado por FIFPro, Lamine Yamal, quien se convirtió en el jugador más joven en encontrarse en esta lista, y Pedri fueron los únicos representantes del conjunto del Barcelona, dejando fuera a Raphinha, quien fue pieza clave en la obtención de los logros de la temporada pasada y terminó la campaña con 18 goles y 9 asistencias.

¿Cómo fue la protesta de Raphinha en sus redes sociales?

El brasileño compartió 17 historias en Instagram, donde se le ve levantando trofeos, celebrando goles y mostrando estadísticas que respaldan su gran año. “¿Y mis números?” fue el mensaje implícito que acompañó las imágenes, en una protesta silenciosa pero contundente.

La ausencia de Raphinha en el XI ideal sorprendió, especialmente considerando que fue indiscutible en el esquema de Hansi Flick durante la segunda mitad de la temporada. Su rendimiento fue fundamental en partidos importantes.

También te puede interesar:



La votación de FIFPro, que reúne más de 20,000 futbolistas profesionales de todo el mundo, suele generar controversia por las ausencias de jugadores destacados. En esta edición, el tridente ofensivo estuvo conformado por Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, dejando fuera a figuras como Raphinha, Lautaro Martínez y Vinícius Jr.

Raphinha continúa recuperándose de una lesión muscular, con la mira puesta en volver y seguir demostrando por qué merece estar entre los mejores del mundo.

¿Cuál es el XI ideal de FIFPro 2025?

Arquero

Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain / Manchester City, Italia)

Defensas

Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos)

Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos)

Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal)

Centrocampistas

Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra)

Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra)

Pedri (Barcelona, España)

Vitinha (París Saint-Germain, Portugal)

Delanteros

Ousmane Dembélé (París Saint-Germain, Francia)

Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia)

Lamine Yamal (Barcelona, España)

