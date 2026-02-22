logo deportes horizontal
Raúl Jiménez destaca con DOBLETE en triunfo del Fulham (VIDEO)

El delantero mexicano Raúl Jiménez se destapó con doblete en el triunfo del Fulham 3-1 ante Sunderland en partido correspondiente a la Jornada 27 de la Premier League

Escrito por: Fernando Campos

El delantero mexicano Raúl Jiménez se destapó con doblete en el triunfo del Fulham 3-1 ante Sunderland en partido correspondiente a la Jornada 27 de la Premier League para llegar a ocho goles en su cuenta personal en el campeonato inglés.

¿Cómo fueron los goles de Raúl Jiménez ante Sunderland?

El primer tanto de Raul Jiménez cayó en el minuto 54 cuando Alex Iwobi envió un centro perfecto de tiro de esquina al área para que el mexicano , marcara con un cabezazo picado a la esquina inferior derecha de la portería para abrir el marcador.

El segundo gol del seleccionado mexicano fue a través de los 11 pasos al minuto 61. Jiménez engaña al portero y convierte el penalti con gran facilidad enviando el balón al lado izquierdo para el 2-0.

Con este doblete, primero en esta temporada, Raúl Jiménez ya suma 8 tantos en la Premier League, nueve en total en cualquier torneo, y 3 asistencias, para igualar a Harry Wilson como máximo goleador del conjunto del Fulham.

Fulham termina el encuentro con una victoria de 3-1 ante Sunderland que le permite colocarse en la décima posición de la tabla con 37 puntos, igualada con Everton, pero con menor diferencia de goles, lejos todavía de puestos de torneos europeos, a 8 puntos del Manchester United.

El próximo encuentro del conjunto de Raúl Jiménez será ante Tottenham en casa este próximo domingo 1 de marzo.

