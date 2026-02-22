¡ÚLTIMA HORA! Larcamón manda mensaje directo al Vasco Aguirre sobre la Selección Mexicana

Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, aprovechó la conferencia posterior al encuentro, donde La Máquina se llevó la victoria sobre Chivas por 2-1 correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026, para enviar un mensaje directo al seleccionador nacional, Javier “Vasco” Aguirre, en torno al nivel de Carlos Rodríguez. El estratega argentino fue contundente: “No me voy a meter a las decisiones del Vasco, Charly es brillante, en las últimas tres temporadas es uno de los tres mejores volantes de México. Sería ilógico e injusto si no va al Mundial”.

¿Cómo fue el gol de Charly Rodríguez ante Chivas?

Las palabras de Larcamón reflejan la importancia que el mediocampista ha tenido en el esquema del conjunto cementero. Charly, pieza clave en la medular, volvió a demostrar su calidad frente a Chivas. El gol que selló la victoria fue una muestra de su inteligencia y precisión: al minuto 85, tras un tiro esquina cobrado por Agustín Palavecino, remató de cabeza dentro del área dejando sin oportunidad al portero del Guadalajara Tala Rangel. Ese tanto no solo definió el partido, sino que reafirmó su condición de jugador diferencial.

Nicolás Larcamón ha expresado en diferentes ocasiones sobre el rendimiento de Carlos Rodríguez señalando que “Charly es brillante, lo ha demostrado con regularidad. No es casualidad que aparezca en momentos decisivos. Es un futbolista que entiende el juego, que da equilibrio y que además tiene llegada”, subrayó.

¿Cuáles serían las causa para que Vasco Aguirre no incluya a Charly Rodríguez en la convocatoria final de la Selección Mexicana?

Pese al gran nivel mostrado por Charly Rodríguez en Cruz Azul, su lugar en la lista final de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026 no está asegurado. Las razones principales que se mencionan son las siguientes: