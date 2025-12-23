Raúl Jiménez iguala un impresionante récord de la Premier League que lo pone a la altura de los mejores

Raúl Jiménez no sabe fallar desde los 11 pasos y este lunes 22 de diciembre lo volvió a demostrar al convertir el penal que le dio al Fulham la victoria sobre el Nottingham Forest en compromiso de la Jornada 17 y de paso igualó una histórica marca de la Premier League.

Te puede interesar: VIDEO: Así fue el GOLAZO de Raúl Jiménez desde los once pasos en el Fulham vs Nottingham Forest en la Premier League

RESUMEN: Toluca 2(9) - 1(8) Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

Raúl Jiménez iguala efectividad de Yaya Touré en la Premier League

Desde que llegó a Inglaterra, Raúl Jiménez ha ejecutado 11 tiros penales y todos los ha convertido para una efectividad del 100%, un número que solo había logrado previamente el exmediocampista del Manchester City Yaya Touré.

A Jiménez le ha tomado ocho temporadas y dos equipos diferentes para lograr sus 11 penales convertidos sin fallar ninguno, desde que ejecutó por primera vez en la Premier League jugando con el Wolverhampton ante el Tottenham en la temporada 2018-19.

Jiménez se ha enfrentado a porteros campeones del mundo como el francés Hugo Lloris, a quien le metió su primer penal jugando en la Premier League, mientras que el Southampton se ha convertido en su mejor cliente al marcarle tres veces.

Por su parte, Touré no hizo en mucho menos tiempo y con un solo equipo ya que los 11 penales perfectos del marfileño los hizo en cuatro campañas y jugando solo para el Manchester City.

La siguiente meta del mexicano será quedarse con el récord de efectividad de la Premier League en solitario y para ello solo necesita convertir un penal más.

Raul Jimenez has equalled the Premier League’s best 100% penalty record! 🎯



His goal against Nottingham Forest put him level with Yaya Toure on 11/11 👏 pic.twitter.com/UgEjU3ovZF — Premier League (@premierleague) December 23, 2025

Todos los penales convertidos de Raúl Jiménez en Premier League

2018-19 - Wolverhampton vs Tottenham - Hugo Lloris

2018-19 - Wolverhampton vs Bournemouth - Artur Boruc

2019-20 - Wolverhampton vs Burnley - Nick Pope

2019-20 - Wolverhampton vs Southampton - Angus Gunn

2019-20 - Wolverhampton vs Southampton - Alex McCarthy

2019-20 - Wolverhampton vs Everton - Jordan Pickford

2021-22 - Wolverhampton vs Southampton - Fraser Forster

2024-25 - Fulham vs Nottingham - Matz Sels

2024-25 - Fulham vs Ipswich Town - Christian Walton

2024-25 - Fulham vs Ipswich Town - Christian Walton

2025-26 - Fulham vs Nottingham - John Victor

Te puede interesar: Carlos Vela es campeón y consigue el TRIPLETE en Costa Rica