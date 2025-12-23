Carlos Vela es campeón y consigue el TRIPLETE en Costa Rica

El nombre de Carlos Vela sigue siendo sinónimo de éxito, pero esta vez no dentro de la cancha, sino desde los escritorios. Se trata del directivo mexicano de la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica que celebró el triplete del equipo costarricense.

Carlos Vela celebra el triplete de Alajuelense en Costa Rica

Carlos Alberto Vela Velázquez, homónimo del exfutbolista mexicano Carlos Alberto Vela Garrido, desempeña un puesto directivo como gerente deportivo del Alajuelense en donde ha comenzado a rendir frutos tras conseguir el título del Torneo Nacional, la Copa de Centroamérica y la Recopa.

Previamente, Vela Velázquez, quien también tuvo un paso como futbolista, fungió como directivo en Rayados en donde llegó hasta la gerencia deportiva y más tarde se marchó a Mazatlán FC en donde asumió como director deportivo.

En el futbol mexicano, Vela conquistó la Concachampions y la Liga BBVA MX en Monterrey, además de formar parte del equipo que participó en el Mundial de Clubes de la FIFA.

El directivo mexicano se sumó al Alajuelense en junio de este año y luego de un semestre ha demostrado con títulos su capacidad.

"Recopa, Centroamericana, Torneo Nacional. Un semestre maravilloso! Muchas gracias a todos los jugadores, a Oscar, su cuerpo técnico y a todo el staff, a Don Joseph, la junta directiva y a la afición. ¡Todo ganado! ¡Todo por ganar! ¡Gracias!", escribió Vela en sus redes sociales junto con los trofeos que conquistó este semestre.

