Malas noticias de Raúl Jiménez con el Fulham y para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

El delantero mexicano Raúl Jiménez atraviesa un momento complicado en la Premier League. Tras cinco jornadas disputadas en la temporada 2025-2026, el atacante del Fulham ha perdido la titularidad y suma apenas 135 minutos de los 450 posibles en donde no ha anotado gol, lo que ha encendido las alarmas en la Selección Mexicana a menos de un año del Mundial 2026.

¿Quién le ha quitado la titularidad a Raúl Jiménez en el Fulham?

Raúl Jiménez solo fue titular en la Jornada 1, y desde entonces ha sido relegado al banquillo, con apariciones esporádicas como suplente. Su lugar ha sido ocupado por el brasileño Rodrigo Muniz, quien ha convencido al técnico Marco Silva con su rendimiento y capacidad goleadora.

La situación genera preocupación en el entorno de la Selección Mexicana y de los aficionados, ya que Jiménez ha sido uno de los referentes ofensivos en la era Javier ‘Vasco’ Aguirre en el conjunto azteca. Su falta de ritmo competitivo podría afectar su nivel y su lugar en el 11 inicial para la Copa del Mundo, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá en el verano de 2026.

Desde su llegada al Fulham en 2023, Jiménez ha sido constante en el equipo titular. Aunque calidad en la temporada pasada, no ha logrado consolidarse como el “9” titular en esta. La competencia interna, sumada a la exigencia física de la Premier League, ha limitado sus oportunidades en el arranque de esta campaña.

El delantero, de 34 años, ha manifestado en entrevistas su deseo de recuperar protagonismo y seguir peleando por minutos. Sin embargo, Muniz ha tomado ventaja y parece afianzarse como el delantero principal del equipo londinense.

Para la Selección Mexicana, el caso de Jiménez se suma a otros focos de atención en Europa, donde jugadores aztecas no tienen regularidad. El cuerpo técnico nacional deberá evaluar alternativas y considerar el estado físico y futbolístico de cada elemento en los meses previos al Mundial.

Raúl Jiménez aún tiene tiempo para revertir la situación, pero necesita minutos, goles y confianza. El reloj mundialista ya está corriendo, y cada jornada sin acción representa un paso atrás en su camino hacia la justa internacional.

