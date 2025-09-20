Real Madrid 1-0 Espanyol: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 5 de LaLiga, HOY sábado 20 de septiembre; marcador online
Sigue todas las acciones EN VIVO del juego entre Real Madrid y Espanyol en el Estadio Santiago Bernabéu, partido de la Fecha 5 de LaLiga de España
El Real Madrid recibe al Espanyol en la Fecha 5 de LaLiga de España. Dirigidos por Xabi Alonso, el conjunto Merengue encara el partido con el objetivo de mantener el paso perfecto en la Temporada 2025/26, pues en el arranque del certamen lideran la competencia en la que a la larga, no puedes dejar escapar puntos.
Liderados por Kylian Mbappé, el Real Madrid llega de haber tenido actividad a media semana en la UEFA Champions League. El debut del cuadro blanco fue ante el Marsella con doblete del delantero francés, ex del PSG.
Del otro lado, el Espanyol de Barcelona quiere seguir haciendo un buen papel en el certamen local luego de un inicio con tres triunfos y un empate.