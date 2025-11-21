Miguel “Piojo” Herrera: cuál es el nivel de estudios del mexicano, exentrenador de Costa Rica

Miguel Herrera dejó de ser el entrenador de la selección de Costa Rica luego de no lograr la clasificación al Mundial 2026. Aunque ahora muchos lo critiquen, lo cierto es que el mexicano se preparó mucho para poder llegar a ser director técnico y hasta dejó sus estudios universitarios. De todos modos, completó los anteriores y logró una licencia de DT.

Aunque en la actualidad es criticado por hacerle perder dinero a Costa Rica, el Piojo Herrera es un entrenador que estudió para obtener su Licencia UEFA Pro que lo habilita para dirigir clubes y selecciones de todos los lugares, siendo la más importante de todas. Además, completó sus estudios primarios y de preparatoria antes de comenzar en el futbol.

Los estudios y la infancia de Miguel Piojo Herrera

El entrenador mexicano multicampeón supo ser un niño de carácter fuerte, que amaba jugar a la “cascarita” con sus amigos, lo que provocó su pasión por el futbol. Pero no fue tan rápido que comenzó con su dedicación al máximo por el futbol. Es que antes de eso el nacido en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, el 18 de marzo de 1968, tuvo su formación escolar típica.

De acuerdo a distintos reportes, el Piojo Herrera inició su educación en la Secundaria Técnica No. 14 de la Ciudad de México. Posteriormente, Herrera pasó a estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria No. 6 “Antonio Caso” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su último estudio antes de dedicarse completamente al futbol fue realizando hasta el segundo semestre para ser protesista dental, en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Finalmente la abandonó para dedicarse de lleno al futbol, donde le fue muy bien a pesar de su último fracaso en Costa Rica.

Los títulos de Miguel Piojo Herrera como entrenador

El entrenador nacido en México, de 57 años, consiguió un total de 5 títulos en su carrera profesional. Uno de esos fue con la Selección Mexicana y los restantes con el Club América. Estos son los trofeos que consiguió el Piojo Herrera: