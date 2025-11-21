deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Tendencia
Nota

Miguel “Piojo” Herrera: cuál es el nivel de estudios del mexicano, exentrenador de Costa Rica

El entrenador mexicano fue despedido de Costa Rica tras no alcanzar el Mundial 2026

Miguel “Piojo” Herrera: cuál es el nivel de estudios del mexicano, exentrenador de Costa Rica
Piojo Herrera y su nivel de estudios.
Diego Gonzalez
Tendencia
Compartir

Miguel Herrera dejó de ser el entrenador de la selección de Costa Rica luego de no lograr la clasificación al Mundial 2026. Aunque ahora muchos lo critiquen, lo cierto es que el mexicano se preparó mucho para poder llegar a ser director técnico y hasta dejó sus estudios universitarios. De todos modos, completó los anteriores y logró una licencia de DT.

Aunque en la actualidad es criticado por hacerle perder dinero a Costa Rica, el Piojo Herrera es un entrenador que estudió para obtener su Licencia UEFA Pro que lo habilita para dirigir clubes y selecciones de todos los lugares, siendo la más importante de todas. Además, completó sus estudios primarios y de preparatoria antes de comenzar en el futbol.

Miguel Herrera
MEXSPORT

Los estudios y la infancia de Miguel Piojo Herrera

El entrenador mexicano multicampeón supo ser un niño de carácter fuerte, que amaba jugar a la “cascarita” con sus amigos, lo que provocó su pasión por el futbol. Pero no fue tan rápido que comenzó con su dedicación al máximo por el futbol. Es que antes de eso el nacido en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, el 18 de marzo de 1968, tuvo su formación escolar típica.

TE PUEDE INTERESAR:

De acuerdo a distintos reportes, el Piojo Herrera inició su educación en la Secundaria Técnica No. 14 de la Ciudad de México. Posteriormente, Herrera pasó a estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria No. 6 “Antonio Caso” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

que-necesita-piojo-herrera-costa-rica-mundial-2026.png
Instagram: Miguel Herrera
El Piojo Herrera en Costa Rica, despedido.

Su último estudio antes de dedicarse completamente al futbol fue realizando hasta el segundo semestre para ser protesista dental, en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Finalmente la abandonó para dedicarse de lleno al futbol, donde le fue muy bien a pesar de su último fracaso en Costa Rica.

Los títulos de Miguel Piojo Herrera como entrenador

El entrenador nacido en México, de 57 años, consiguió un total de 5 títulos en su carrera profesional. Uno de esos fue con la Selección Mexicana y los restantes con el Club América. Estos son los trofeos que consiguió el Piojo Herrera:

  • Torneo Clausura 2013 (Club América)
  • Copa de Oro 2015 (Selección Nacional de México)
  • Torneo Apertura 2018 (Club América)
  • Copa MX Clausura 2019 (Club América)
  • Campeón de Campeones 2019 (Club América).
Curiosidades del deporte
Costa Rica
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Diego Gonzalez

Te Recomendamos

Thumbnail
Tendencia
Apuesta en Caliente Sports
Thumbnail
Tendencia
Apuesta en Caliente Casinos
Thumbnail
Tendencia
Se pone en marcha centro acuático en Yucatán
Thumbnail
Tendencia
Amstel Ultra® rinde homenaje al Incomparable Rafa Nadal
Michelob.png
Tendencia
Mcenroe vs Mcenroe por Michelob Ultra
Captura de Pantalla 2020-11-25 a la(s) 16.50.54.png
Tendencia
¿Cuál es tu ídolo como jugador? Maradona: Lionel Messi
poster_bb48668ce86544148f69cdee5a5886f8.jpg
Tendencia
VIDEO: Pequeño y pachón niño, se entrena al máximo para algún día estar en EL EXATLÓN
maradona.jpg
Tendencia
VIDEO: El mural de Maradona que todos visitan en Nápoles
poster_6782e089896f4a4ea3e85c93d2a62e08.jpg
Tendencia
El último adiós a 'La Jefa' de las Barras Praderas
poster_e2441aa09aa94acf94cff31a5152a85c.jpeg
Tendencia
Surge la "Lady 3 pesos" y conmociona a México
×
×