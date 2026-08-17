Neymar ninguneado por capitán del Vasco da Gama: el gesto que incendió las redes (VIDEO)

En el duelo entre los equipos brasileños Vasco da Gama y Santos, el capitán del conjunto carioca, Thiago Mendes, le negó el saludo a Neymar en pleno protocolo previo al partido. La escena, captada por las cámaras, mostró al delantero del Santos extendiendo la mano, mientras Mendes pasó de largo con total frialdad, acción que rápidamente se volvió viral.

La tensión no terminó ahí. Durante el sorteo de capitanes, ambos jugadores intercambiaron los banderines de sus equipos, pero evitaron cualquier gesto de cordialidad. El ambiente quedó marcado por la distancia, reflejo de una rivalidad que no nació en Brasil, sino en Europa.

😳🇧🇷 Thiago Mendes, capitán de Vasco da Gama, le negó el saludo a Neymar.



😡 La cara de Ney lo dice todo... pic.twitter.com/xGbyvj8w3w — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) August 16, 2026

¿Cómo se originó la ‘pelea’ entre Thiago Mendes y Neymar?

Para entender este desencuentro hay que remontarse a 2020, cuando Thiago Mendes vestía la camiseta del Olympique de Lyon y enfrentaba al Paris Saint-Germain de Neymar en la Ligue 1. En aquel partido, Mendes protagonizó una dura entrada sobre su compatriota, quien terminó tendido en el césped y debió abandonar el campo en camilla.

La acción fue revisada por el VAR: el árbitro enseñó la roja directa y Mendes fue suspendido tres partidos. Desde entonces, la relación entre ambos quedó marcada por la tensión, y el recuerdo de aquella lesión parece seguir pesando en cada cruce.

El episodio se volvió viral en todo el mundo

El gesto de Mendes al ignorar a Neymar se multiplicó en redes sociales, generando debate entre aficionados y analistas. Algunos lo interpretan como una muestra de carácter y fidelidad a su pasado, mientras otros lo consideran una falta de respeto dentro del espíritu deportivo.

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Lo cierto es que la rivalidad personal se trasladó al terreno de juego. Durante los primeros minutos, ambos evitaron cualquier interacción, y cada balón dividido fue seguido con atención por la afición y los medios.

Al termino del partido el resultado fue a favor para el conjunto del astro Neymar ya que se llevaron la victoria por marcador de 3-0 en partido correspondiente a la Serie A Betano.

