Operación millonaria: Toluca asegura a joya del futbol uruguayo 

Los Diablos Rojos de Toluca ven hacia el futuro y ha dado un golpe en el mercado de fichajes al cerrar un acuerdo con club uruguayo Peñarol para adquirir el pase del joven lateral derecho Brian Barboza, de apenas 18 años.

¿Cuáles son los detalles de la negociación por Brian Barboza?

La operación se concretó en una cifra cercana a los 4 millones de dólares, con la particularidad de que el club uruguayo conservará un porcentaje de una futura venta, asegurando beneficios a largo plazo, señalan la prensa uruguaya y el periodista César Luis Merlo.

Aunque el acuerdo ya está firmado, la llegada del futbolista charrúa no se producirá este año. Según lo pactado, Brian Barboza permanecerá en Peñarol hasta finales de 2026, lo que permitirá al equipo aurinegro seguir contando con su talento en la recta final de la temporada y darle continuidad a su proceso de formación. Toluca, por su parte, asegura un refuerzo estratégico para el futuro, pensando en consolidar su plantilla con jóvenes de proyección internacional.

Brian Barboza es considerado una de las joyas emergentes del futbol uruguayo. Con apenas 18 años, se ha ganado un lugar en el primer equipo de Peñarol gracias a su velocidad, capacidad de recuperación y vocación ofensiva desde la banda derecha. Su estilo combina intensidad defensiva con salida limpia al ataque, características que lo convierten en un lateral moderno y atractivo para cualquier proyecto deportivo.

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¿Qué espera Toluca con el fichaje de Brian Barboza?

Para los Diablos Rojos, la incorporación de Barboza representa una inversión a futuro. El club mexiquense busca rejuvenecer su plantilla y sumar variantes en posiciones clave, y la llegada del uruguayo encaja en esa estrategia. Aunque no se vestirá de rojo este año, la expectativa es que su arribo en 2027 aporte frescura y competitividad en el equipo de Antonio Mohamed.

El fichaje de Brian Barboza por Toluca es una apuesta clara al futuro. El lateral uruguayo, que ya ha sido seleccionado en categorías menores, tiene por delante un camino prometedor y la oportunidad de crecer en un entorno competitivo.

