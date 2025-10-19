En Rayados están cansados y uno de los líderes habla de Anthony Martial, tras su desastroso torneo

El francés Anthony Martial llegó a los Rayados del Monterrey como una esperanza de gol, pero el futbolista sigue sin poder brindar buenas actuaciones. El cuadro de la Sultana del Norte es cuarto en la general. Oliver Torres, uno de los actuales líderes del equipo, habló sobre el presente que vive el goleador y le mandó un mensaje a los aficionados.

Los números de Anthony Martial en Rayados no son nada alentadores. El delantero sigue sin hacer gol en 209 minutos y su entrenador, Domenec Torrent, podría estar arrepentido de insistir tanto por un delantero que no le esté funcionando como quería. Torres reconoció que “muchas veces es cuestión de suerte y fortuna”. Resaltó que cuando llegue el tanto, todo cambiará.

Rayados Anthony Martial fue la manzana de la discordia entre Monterrey y Pumas, equipos que se enfrentarán en al jornada 13

“Anthony Martial ha empezado así de titular, ha tenido alguna opción buena para hacer un buen contraataque. También tiene que conocer bien los movimientos de sus compañeros, y es el día a día que nos va a dar, que, como han dicho antes por ahí, esperemos que la fase final esté a su mejor”, dijo Jordi Guerrero, auxiliar de Torrent.

Te puede interesar:



Monterrey, cerca de la calificación, pero con muchas dudas

El entrenador de los Rayados del Monterrey no vivió una buena noche ante los Pumas. El español fue expulsado del partido luego de una discusión con el preparador físico de los de la UNAM, Guillermo Hamdan. El timonel se fue a un palco a ver el resto del juego, pero al término del mismo también discutió con un aficionado que le cuestionó el trabajo del equipo.

Monterrey es cuarto general con 27 puntos y prácticamente tiene su boleto a la Liguilla de manera directa en su bolsillo. Con ocho triunfos, tres empates y dos derrotas, La Pandilla está por debajo de Toluca, Cruz Azul y América. Su duelo de doble jornada será ante los Bravos de Juárez y un resultado favorable les daría su pase a la Fiesta Grande.