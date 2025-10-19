Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 13 del Apertura 2025

Regreso la actividad del futbol mexicano tras la fecha FIFA del mes de octubre con la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y hay varios cambios en la tabla de posiciones con una fecha llena de goles.

En el primer lugar se mantiene Toluca con 31 puntos al golear 4-0 a Querétaro. En segundo se encuentra Cruz Azul con 28 puntos al vencer al América que se coloca en el tercer lugar con 27 puntos.

Resumen del partido: Toluca 4 - 0 Querétaro | Jornada 13 | Apertura 2025

En el cuarto puesto aparece Rayados de Monterrey con 27 puntos al empatar contra Pumas. En el quinto lugar aparece Tigres con 26 puntos tras golear 5-3 a Necaxa. En sexto, Pachuca con 21 puntos.

Resumen del partido: Tigres 5 - 3 Necaxa | Jornada 13 | Apertura 2025 | Liga MX

Así va el Play In del Apertura 2025

En los puestos de Play In, se encuentra en el séptimo lugar Tijuana con 20 puntos, en octavo Chivas con 20 puntos, en noveno Juárez con 19 puntos y en décimo Pumas con 14 puntos a pesar de tener cinco juegos sin ganar.

Fuera de los lugares de Play In, aparece en el lugar 11, 12 y 13, Atlético de San Luis, Santos y Atlas con 13 puntos los tres equipos cerca de entrar a la lucha por el Play In.

En el lugar 14 se ubica León con 12 puntos. En el puesto 15 y 16 aparecen Mazatlán y Querétaro con 11 puntos. Necaxa con nueve puntos, en el 17 y en 18 ‘La Franja con ocho puntos.