¿Quién salió perdiendo? Estos son los números de Anthony Martial antes de enfrentarse a Pumas

Los Pumas de la UNAM volverán a encontrarse con Rayados de Monterrey, un equipo al que no sabe lo que significa ganarle en el estadio del Gigante de Acero.

El equipo de los felinos no ha podido vencer a los regiomontanos en su nuevo recinto. La última vez que lo superaron como visitante fue en el lejano 2013, cuando aún jugaban en el Estadio Tecnológico.

Rayados vs Pumas, el plato fuerte

Los auriazules y regios tuvieron un roce previo al arranque del torneo, esto debido a que Rayados le ganó la partida y se entrometió en el camino de Pumas en su búsqueda por fichar al francés Anthony Martial. Al final, el jugador europeo se decantó por los de Monterrey y Pumas se quedó sin su delantero internacional en el mercado de fichajes previo al arranque del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Aunque desde su debut, el francés no ha tenido el mejor de los rendimientos. En 163 minutos disputados no ha hecho ningún gol, tampoco ha generado ninguna asistencia. Esto ha causado ciertas dudas en Monterrey y abre el debate si al final fue lo mejor para Pumas no fichar al atacante francés.

Pumas va por la recuperación

Los felinos quieren sacarse la espina y tener su revancha en el Gigante de Acero, ya que este inmueble significó en el último torneo la despedida del Clausura 2025. En aquel encuentro aún dirigía el argentino Martín Demichelis; fue la primera eliminación del mexicano Efraín Juárez al frente de Pumas de la UNAM, y ambos técnicos tuvieron un roce al final del partido que culminó con victoria para los regiomontanos.

Pumas sabe que debe mejorar la imagen en el torneo si quiere acabar con una racha de 14 años sin levantar un título de la Liga BBVA MX. Los felinos no contarán con su técnico en este duelo, debido a que cumplirá su segundo cotejo de expulsión.

