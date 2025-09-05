Rayados lo compró en 120 millones, en Sudamérica lo dejaron ir gratis y hoy lo intentará en Europa

Matías Kranevitter es el jugador que Rayados compró en 120 millones de pesos en el año 2020, según reporte de ese tiempo, pero pasó desapercibido por la Liga BBVA MX, al igual que en Sudamérica. No por nada hoy lo dejaron ir gratis al Fatih Karagümrük de Turquía, donde llegó un mexicano como refuerzo top que se formó en América desde niño .

El argentino arribó al futbol mexicano como refuerzo bomba, pues surgió de las inferiores de River Plate y había jugado en Europa para Zenit de Rusia, Sevilla y Atlético de Madrid, que integrará en sus filas a un joven mexicano que surgió del Atlético de San Luis . Sin embargo, el mediocampista pasó desapercibido, por lo que se marchó del club en 2022.

@karagumruk_sk Matías Kranevitter fue comprado por Rayados en 20 millones en 2020 y después de su fracaso por Sudamérica hoy llega al futbol de Europa

Kranevitter solo marcó un gol en 103 partidos, el cual fue en el Clásico Regio ante Tigres. Además, el futbolista dio 3 asistencias con Monterrey, número muy por debajo de lo que esperaba tanto la directiva como la afición, debido al gran cartel con el que llegó.

TE PUEDE INTERESAR:



El fracaso de Matías Kranevitter en Sudamérica

Matías Kranevitter retornó al equipo que lo vio nacer como futbolista: River Plate después del fracaso con Rayados, pero nunca pudo trascender en su segunda etapa con el club, ya que de hecho no fue tomado en cuenta por Marcelo Gallardo para el Clausura 2025 de la Liga de Argentina.

El argentino se despidió de la afición de River Plate y tomó un avión con destino a Turquía, donde ya fue presentado oficialmente como refuerzo del Fatih Karagümrük e incluso ya entrenó con sus nuevos colores, con los que espera destacar.

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el mediocampista llega a la Liga de Turquía hasta junio de 2026; es decir, solo firmó contrato por un año en el futbol de Europa.