Por esta razón Esteban Andrada no puede debutar en Rayados de Monterrey aunque Almeyda lo quiere

Esteban Andrada fue uno de los “refuerzos” de Rayados para afrontar el Apertura 2026. El guardameta regresó a la institución de Sultana del Norte luego de concluir su préstamo con el Real Zaragoza de España. Si bien es cierto que fue inscrito para disputar el presente torneo de la Liga BBVA MX, el argentino aún no está habilitado para sumar minutos en un partido oficial, situación que ha generado dudas en ciertos aficionados.

Resulta que Andrada arrastra una sanción disciplinaria que recibió mientras jugaba en España y que aún sigue vigente pese a haber regresado a Monterrey. El portero sudamericano regresó a Rayados luego de que el Real Zaragoza no ejecutara la opción de compra que mantenía en su contrato. El entrenador Matías Almeyda dio el visto bueno a su regreso, pero su imposibilidad de jugar se debe a un castigo que todavía no logró cumplir.

Qué sanción tiene Esteban Andrada y cuándo sucedió

La suspensión ocurrió luego de que el argentino agrediera físicamente a un rival durante un encuentro de la Liga Hypermotion (Segunda División de España). Las autoridades disciplinarias castigaron a Andrada con 13 partidos de suspensión: 12 por la agresión cometida y otro partido más derivado de la tarjeta roja que recibió en ese mismo compromiso.

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Mientras aún jugaba para el Zaragoza, Andrada logró cumplir con cinco fechas de sanción. Sin embargo, todavía le restan ocho partidos para poder quedar libre de suspensión, motivo por el cual no fue elegido por Almeyda para sumar minutos en el Apertura 2026. De todos modos, la intención de Rayados es apelar la sanción y tratar de reducirla lo máximo posible. ¿Qué se sabe hasta el momento?

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Monterrey buscará quitar la sanción de Esteban Andrada

Diversos reportes señalan que el departamento jurídico de Monterrey se mantiene en contacto con los abogados que están llevando el caso en España para intentar reducir el castigo del guardameta argentino o incluso anular todos los encuentros pendientes. No obstante, la situación se encuentra en periodo de análisis, por lo que no hay una decisión tomada.

En caso de que la apelación sea favorable, Andrada podría volver a atajar en Rayados de forma anticipada, siendo su último encuentro con los regiomontanos el 1 de julio de 2025 cuando enfrentaron a Borussia Dortmund en los Octavos de Final del Mundial de Clubes. De lo contrario, el argentino deberá cumplir con los ocho partidos restantes de su castigo, donde juegos de tanto Liga BBVA MX como Leagues Cup podrían contabilizarse.