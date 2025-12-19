Rayados está cerca de cerrar a su primer fichaje del Clausura 2026

Luego de fracasar en su intento por conquistar la Liga BBVA MX con una de las nóminas más altas, los Rayados de Monterrey comienzan un nuevo camino rumbo al Clausura 2026 y para ello tienen amarrado a su primer refuerzo del mercado de fichajes invernal.

Rayados tiene amarrado el fichaje de Daniel Aceves

Los Rayados de Monterrey tienen concretado el fichaje de Daniel Aceves, lateral izquierdo proveniente de Pachuca quien reportará con el equipo el próximo 27 de diciembre y se convertirá en el primer refuerzo de los regios de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Aceves, de 24 años, llegará a Rayados con un contrato de cuatro años y se espera que aporte con su experiencia al plantel para cumplir con los objetivos del próximo año.

El lateral es canterano de Pachuca y cuenta con experiencia internacional tras haber militado en el Chicago Fire de la MLS durante la temporada 2023 y en el Real Oviedo en la Segunda División de España en donde disputó 10 partidos.

Daniel Aceves llegará a Rayados|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Monterrey busca reestructurarse tras la salida de Sergio Ramos del plantel y en medio de una sequía de títulos que se extiende desde el Apertura 2019.

