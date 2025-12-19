Esto cuestan los tachones con los que Sergio Ramos jugó su último partido con los Rayados de Monterrey

Duró poco. Rayados de Monterrey hizo oficial la salida de Sergio Ramos de la institución luego de que no se pudiera realizar la renovación de contrato, el cual vence este 31 de diciembre de 2025. En ese sentido, su último partido fue ante Toluca en las semifinales del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y usó unos tachones de una marca muy particular. ¿Cuánto cuestan?

Mientras que se habla de que hay 3 jugadores que podrían reemplazar a Sergio Ramos en los Rayados , lo concreto es que el defensa de 39 años ya se despidió de la institución regia tras 10 meses en el equipo de la Liga MX. Más allá de no ganar títulos, él hizo muchos méritos, si hasta le marcó un gol a Toluca en su último partido con sus tacos Mizuno Alpha II.

Sergio Ramos anotó su último gol con Rayados|Adrian Macias/Adrian Macias

El valor y los detalles de los tachones de Sergio Ramos en Rayados de Monterrey

Según el sitio ABC De Futbol, especializado en tachones, Sergio Ramos utilizó el calzado Alpha 2 en su último partido en Rayados, pues es su par preferido y es el mismo que ha usado desde que fue lanzado oficialmente a comienzos de este 2025 (antes usaba los Alpha I y los Morelia Neo 3 "SR4").

Se trata de un zapato de futbol de velocidad, pues los Alpha II están diseñados para aquellos que quieren una opción ultraligera que no sea de piel de canguro pero que mantenga la comodidad y prestaciones de la marca japonesa. Si bien por el momento no se venden en la tienda oficial de Mizuno México, los tachones de esa marca rondan los 3,300 pesos mexicanos.

Estos tachones están compuestos por 6 capas ligeras: una malla Zeroglide, una hoja de resina de poliuretano, una capa de esponja para ajuste, un marco de estabilidad, una capa tejida y una segunda hoja de PU. La marca explica que da soporte, ajuste y estabilidad sin perder comodidad y siendo ultraligero.

Por último, posee una plantilla con la tecnología Energy de retorno de energía, una lengüeta que no sobresale y una suela con tachones triangulares para aumentar la tracción sin comprometer giros. Se espera que lleguen a México en un precio de 3,500 pesos mexicanos aproximadamente.

Los números de Sergio Ramos con Rayados de Monterrey

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, los números de Sergio Ramos en Rayados de Monterrey son los siguientes: