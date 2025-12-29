¡ÚLTIMA HORA! Rayados pierde a una figura para la pretemporada

Los Rayados de Monterrey pierden a una de sus principales figuras para la pretemporada del torneo Clausura 2026. Se trata de Lucas Ocampos quien estará de baja por siete días por prescripción médica de reposo.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Lo que resta para que Luca Orellano sea nuevo refuerzo de Rayados para el Clausura 2026

Inter Miami vende césped histórico donde jugó Messi | ¡Piezas de colección!

Lucas Ocampos se pierde la pretemporada con Rayados

A través de sus redes sociales, Rayados informó que Lucas Ocampos se perderá el resto de la pretemporada con el equipo tras sufrir una parálisis facial, por lo que necesitará de siete días de reposo.

"El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Lucas Ocampos presentó una parálisis facial de hemicara izquierda de probable etiología vira", informó el club a través de un comunicado.

"Fue valorado por un especialista para normar la conducta terapéutica. El jugador estará en reposo durante 7 días y se valorará su evolución clínica para determinar su integración a los trabajos grupales de pretemporada", agregaron.

Lucas Ocampos se perdió la Liguilla del Apertura 2025

Cabe recordar que Lucas Ocampos se perdió gran parte de la Liguilla del Apertura 2025 tras sufrir un accidente en patín eléctrico que le provocó una fractura.

El futbolista de Rayados quiso atender un asunto familiar, luego de que fuera informado sobre la caída de su hija desde un caballoy recurrió al patín eléctrico para llegar más rápido, pero sufrió un accidente y terminó cayendo del vehículo.

Te puede interesar: ¿Lo extrañará Cruz Azul? Sepúlveda da doblete de asistencias en su primer juego con Chivas (VIDEO)