ÚLTIMA HORA: Lo que resta para que Luca Orellano sea nuevo refuerzo de Rayados para el Clausura 2026

Rayados solamente ha podido cerrar un refuerzo para el Clausura 2026 y se trata de Aloso Aceves . Sin embargo, durante las últimas horas, la directiva del conjunto regiomontano avanzó en la contratación de Luca Orellano. El extremo argentino de 25 años está muy cerca de dejar la MLS para sumarse a Monterrey y solo restan detalles para que sea anunciado como el segundo refuerzo para el próximo torneo.

Luca Orellano, a detalles de ser refuerzo de Monterrey

De acuerdo a la información que compartió el periodista César Luis Merlo, Rayados llegó a un acuerdo con el futbolista argentino para que se convierta en el segundo fichaje del mercado de pases. Orellano ya habría dado el sí para sumarse a la Liga BBVA MX y solo resta la aprobación final del Cincinnati FC, equipo que tiene los derechos del extremo surgido de Vélez.

Luca Orellano está a una firma de ser el nuevo refuerzo de Rayados de Monterrey|@luca_orellano14

Según los reportes más recientes, Rayados habría ofrecido alrededor de 6 millones de dólares por su ficha, aunque aún no se ha revelado de forma oficial. Por otra parte, la directiva de Monterrey habría acordado un contrato por 4 años con Orellano, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2030. Solo restan pequeños detalles para que el jugador sea oficializado por la institución, pues Cincinnati está dispuesto a aceptar el ofrecimiento.

#Rayados🚨 ORELLANO



El futbolista argentino Luca Orellano YA acordó con Rayados para jugar en el Club Monterrey.



Ambas directivas por fin llegaron a un acuerdo.



Cuatro años para el argentino.



Se hará oficial en las próximas horas.



La Pandilla ya tiene a su extremo. Además… pic.twitter.com/Ot90gaEFjp — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) December 27, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



¿Quién es Luca Orellano, el próximo refuerzo de Rayados?

A sus 25 años, Luca Orellano cuenta con un currículum importante en el futbol de la región. Debutó como profesional en Vélez de Argentina y pasó por Vasco da Gama de Brasil. Desde el año 2024 forma parte de la MLS jugando para Cincinnati, equipo donde ha logrado disputar un total de 77 partidos, anotando 15 goles y repartiendo 11 asistencias.

Destaca por su velocidad en banda y su capacidad ofensiva en el uno contra uno. Además, se trata de un jugador polivalente, pues si bien su posición preferida es la banda derecha, también puede jugar como extremo izquierdo. En algunas ocasiones se desempeñó como mediocampista ofensivo, por lo que también podría partir desde dicha posición si Domènec Torrent lo desea.