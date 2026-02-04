Nadie puede creer el precio de Uros Djurdjevic, el reemplazo de Berterame en Rayados de Monterrey

Uros Djurdjevic ya se encuentra en Monterrey para estampar su firma y convertirse en nuevo futbolista de Rayados para el Clausura 2026. El emblemático delantero serbio llega a La Pandilla como reemplazo de Germán Berterame, futbolista que ya porta la camiseta del Inter Miami de la MLS . Sin embargo, pocos pueden creer que el precio del exfutbolista de Atlas sea tan bajo en el mercado.

Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, la ficha de Djurdjevic está tasada en apenas 1.5 millones de euros. Una diferencia bastante amplia si lo comparamos con el valor de mercado de Berterame, el cual ronda los 8.5 millones de euros en la actualidad. No obstante, esta diferencia económica entre ambos futbolistas tiene una justificación clara y es la siguiente.

El precio de Uros Durdevic no supera los dos millones de euros|Crédito: Uros Durdevic / IG

Resulta que Djurdjevic ya se encuentra en la parte final de su carrera con 31 años de edad. Hasta el momento, no ha podido brillar en Europa jugando para clubes como Palermo (Italia) o Sporting Gijón (España) y últimamente no ha brillado con la selección de Montenegro. Si bien es cierto que viene de ser goleador con Atlas, esto no es suficiente para elevar su valor de mercado.

Mientras que por el lado de Berterame, hablamos de un delantero centro con apenas 27 años de edad, que viene de ser el máximo anotador mexicano en todo el mundo durante el 2025 con 28 goles convertidos, superando a figuras como Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Además, jugó varios partidos con la Selección Mexicana y tiene altas posibilidades de estar presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026, dos polos totalmente opuestos.

El dinero que Rayados pagó a Atlas por Djurdjevic

Según la información que compartió el periodista Willie González, la directiva de Monterrey acordó el traspaso de Djurdjevic por unos 2.8 millones de dólares, superior al valor que plasma Transfermarkt. Además, el futbolista que representa a Montenegro firmará un contrato por dos años y medio, es decir, hasta junio de 2028.

En estos momentos, el jugador ya se encuentra en Nuevo León para firmar su contrato con la institución rayada y es cuestión de horas para que su fichaje se haga oficial.

