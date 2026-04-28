Rayados de Monterrey va por argentino que vale más de 7 millones para ser el reemplazo de Sergio Canales

Rayados de Monterrey buscará conformar un nuevo equipo tras el fracaso del Clausura 2026. Para ello, comenzaron con la directiva al anunciar que el Tato Noriega no continuará más como presidente. Otra de las bajas es la de Sergio Canales, quien ya tiene un pie afuera de la institución tras supuesta petición de Nicolás Sánchez. Pese a que todavía no se hace oficial, el club ya tiene en la mira a su posible reemplazo.

Alan Lescano es el argentino que llamó la atención del equipo regio, según el reportero Felipe Galindo, ya que se desempeña en la misma posición que el español, quien tuvo un gesto de crack en lo que sería su último partido en el Estadio BBVA. El futbolista de 24 años tiene un valor en el mercado de 7.5 millones de euros y también fue del interés de Boca Juniors.

Alan Lescano es uno de los prospectos para reemplazar a Canales, según reportes de Monterrey.|@alan_lescano01

Lescano se desempeña como mediocampista ofensivo, lo que en el terreno de juego se le conoce como enganche, por lo que es una opción para ser el reemplazo de Canales en la media cancha de Rayados, que buscará sacarse la espinita para el Apertura 2026.

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¿Quién es Alan Lescano, argentino que sería el reemplazo de Canales en Rayados?

El argentino tiene 24 años y actualmente juega para Argentinos Juniors, club en el que tiene contrato vigente hasta finales de 2027. El mediocampista surgió de las inferiores de Gimnasia, equipo en el que estuvo hasta 2023.

En meses anteriores, a Alan se le relacionó con Boca Juniors, incluso se habló de que prácticamente su pase ya estaba cerrado, pero nunca se concretó. Un semestre después, Monterrey muestra interés por hacerse de los servicios del capitán de Argentinos Juniors, como lo reportan desde la Sultana del Norte.

De acuerdo con la plataforma BeSoccer, Lescano ha marcado 3 goles en 18 partidos disputados en lo que va de este año, tanto en la liga local como en la fase previa de la Copa Libertadores y la Copa Argentina.