Nicolás Sánchez reveló el gesto de crack que tuvo Sergio Canales en Rayados de Monterrey

Sergio Canales podría estar viviendo sus últimas semanas en la Liga BBVA MX, pues los rumores de las últimas semanas apuntan a que no continuará con Rayados de Monterrey, equipo que tomó una drástica decisión contra él al final del Clausura 2026. Pese a los dimes y diretes, el entrenador Nicolás Sánchez reveló que el español tuvo un gran gesto con el resto de la plantilla.

En conferencia de prensa, el técnico argentino reveló por qué Canales no disputó ni un solo minuto en el triunfo de 2-1 ante Puebla, en lo que sería su último partido en el Estadio BBVA. Lo anterior se debió a que el 10 del conjunto regio presentó molestias, por lo que ni siquiera calentó.

El español pidió estar en la banca, pese a que no podía jugar.|Rayados

No obstante, Sergio decidió estar en la banca junto a sus compañeros en lo que será el último partido de local de Rayados de este torneo, ya que prácticamente tiene nulas esperanzas de que pueda avanzar a la Liguilla.

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“Sergio hoy no estaba para participar. Veremos cómo se siente para el fin de semana. Él me pidió acompañar al equipo, así que me parece muy valorable, por eso nos acompañó a la banca”, mencionó el técnico interino de Monterrey.

La posible salida de Canales de Rayados de Monterrey

El ex de Real Betis llegó a Monterrey como refuerzo bomba para el Apertura 2023, con el objetivo de comandar una vasta plantilla que buscaría el título de la Liga BBVA MX. Sin embargo, ese objetivo poco a poco se fue por la borda, ya que a casi 3 años de ello se iría por la puerta de atrás, sin campeonato y sin Liguilla en este Clausura 2026.

Diferentes medios apuntan a que Canales regresará al futbol español, pero no al Real Betis, sino al Racing, hecho que le podría costar una baja salarial considerable de casi el 80 por ciento de lo que percibe con Rayados, ya que está en el ocaso de su carrera con 35 años.