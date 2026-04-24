Sergio Canales no renovaría en Rayados de Monterrey tras supuesto pedido a Nico Sánchez

Mientras que Rayados de Monterrey se disputa un entrenador con Cruz Azul, el actual director técnico interino de La Pandilla, Nico Sánchez, habría recibido un pedido que no le cayó nada bien por parte de Sergio Canales. Resulta que el capitán español del conjunto regiomontano le habría sugerido algo que no le cayó nada bien de cara a la última jornada del Clausura 2026 y podría no renovar.

Con su contrato actual a punto de finalizar en México, todos los caminos apuntan a que Canales sería una de las 6 bajas de Rayados para el Apertura 2026, sobre todo tras la no clasificación a la Liguilla de este campeonato y al supuesto pedido que le realizó al entrenador argentino que llegó a enderezar el barco tras la salida de Domènec Torrent.

El español pidió estar en la banca, pese a que no podía jugar.|Rayados

¿Qué le habría pedido Sergio Canales a Nico Sánchez en Rayados de Monterrey?

Según distintos reportes, Sergio Canales le habría pedido a Nico Sánchez dejar de ser el capitán de los Rayados de Monterrey. Esta situación no habría caído nada bien dentro del grupo, puesto que justamente se está hablando de su renovación de contrato y todos los rumores apuntan a que está más cerca de irse que de quedarse en la plantilla regiomontana.

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De acuerdo a Aldo Rodríguez, “Sergio Canales dejó de ser titular con el equipo porque le pidió a Nico Sánchez dejar de ser el capitán de Rayados”. Por este motivo el español de 35 años habría ingresado en el segundo tiempo ante Atlas y Pachuca y se habría quedado en la banca en el duelo ante el Puebla. Parece estar todo dado para su salida en junio.

Canales solo ha producido un gol en 406 minutos de juego|Crédito: Rayados de Monterrey / X

Los números de Sergio Canales en Rayados de Monterrey

Desde su llegada a la institución en julio de 2023 por 10 millones de euros (según Transfermarkt), el español de 35 años no pudo terminar de ayudar al equipo a conseguir títulos y su contrato vence en dos meses. En ese marco, las estadísticas de Sergio Canales en los Rayados de Monterrey son las siguientes: