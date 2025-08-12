Rayados no quita el dedo del renglón: quieren a este crack que subió como la espuma y hoy vale 6 millones

Rayados de Monterrey no le quita el ojo al mercado de fichajes a pesar de haber vencido por goleada a Club León en la cuarta jornada del Apertura 2025 . Tras un olvidable paso por la Leagues Cup 2025, Domenec Torrent cree que su plantilla aún necesita jugadores de calidad y en las últimas horas se pudo dar a conocer que la directiva de La Pandilla tendría en carpeta a César Huerta para reforzar la delantera.

Según pudo compartir el periodista Mauricio Ponce, Rayados de Monterrey está interesado en el fichaje de César Huerta para el Apertura 2025. Resulta que el extremo mexicano ya ha sido sondeado por el equipo de Nueva León en mercados anteriores y ahora, ante la falta de minutos que tiene en el Anderlecht de Bélgica, Rayados buscaría seducirlo para que regrese a la Liga BBVA MX. Por otro lado, Monterrey quiere deshacerse de Lucas Ocampos .

Anderlecht César Huerta es el refuerzo que quiere cerrar Rayados

Por otra parte, distintos medios locales mencionan que el bajo nivel que está teniendo Lucas Ocampos en Monterrey podría acelerar las negociaciones por Huerta. Y es que además, Rayados podría liberar de esta manera un cupo de jugador foráneo y tener a un futbolista de la Selección Mexicana a la vez. Desde La Pandilla buscarán seducir al extremo con minutos para llegar al Mundial 2026 en buena forma.

¿Cuánto vale César Huerta en 2025?

César Huerta es uno de los futbolistas mexicanos que se encuentran jugando en Europa, y es que en el mercado de invierno de este mismo año, el extremo fichó por el Anderlecht de Bélgica. De acuerdo a Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado y transferencias, el precio de Huerta subió 5 millones de euros en los últimos dos años. En la actualidad, tiene un valor de mercado de 6 millones, dinero que Rayados debería pagar por su ficha.

Los números de César Huerta en la última temporada

A lo largo del período 2024/25, César Huerta logró disputar un total de 38 partidos, donde logró anotar 8 goles y repartir 7 asistencias, es decir, unas 15 contribuciones de gol en el año. Ahora, Rayados buscará llevárselo nuevamente para la Liga BBVA MX y así, pelear por un lugar en el Mundial de 2026.