León vs Rayados de Monterrey en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de la Jornada 4 del Apertura Liga BBVA MX hoy 11 de agosto?; marcador online

¡Continúan las acciones! Este lunes 11 de agosto siguen los partidos del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con amplio menú debido a que la semana anterior se jugó la Jornada 3 de la Leagues Cup, siendo el primer partido del día el León vs Rayados de Monterrey.

En duelo que se disputará en el Nou Camp de León, el conjunto Esmeralda buscará salir de la mala racha en el presente certamen, pues solo ganó su primer partido ante Chivas y después suma dos derrotas de manera consecutiva, además de que en la Leagues Cup fue de los peores equipos al conseguir solamente un punto.

Por su parte, Rayados a pesar de que también fracasó en la Leagues Cup , tiene dos victorias consecutivas en la Liga BBVA MX tras haber derrotado al Atlético San Luis y al Atlas de Guadalajara, resultados que lo colocan en la sexta posición.

Te puede interesar: Fue Bicampeón en México, fracasó en España y regresaría al Atlas

Te puede interesar: Vicente Sánchez, cerca de un sorpresivo regreso a la Liga MX

Te puede interesar: Fue campeón de la Octava con el Cruz Azul, no le fue bien en Chivas y hoy se gana la vida lavando platos

León vs Rayados de Monterrey, fecha y horario del partido de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El partido entre León y Rayados de Monterrey correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se llevará a cabo este lunes 11 de agosto de 2025 a las 7:00 pm tiempo del centro de México en el Nou Camp.

León vs Rayados de Monterrey



Fecha : Lunes 11 de agosto de 2025

: Lunes 11 de agosto de 2025 Horario : 7:00 pm tiempo del centro de México

: 7:00 pm tiempo del centro de México Sede : Estadio Nou Camp, León, Guanajuato

: Estadio Nou Camp, León, Guanajuato Jugadores a seguir: James Rodríguez (León) y Sergio Ramos (Rayados). Ambos coincidieron en el Real Madrid

Resumen del partido: Tigres 7-0 Puebla | Jornada 4 | Apertura 2025

León vs Rayados de Monterrey, ¿quién llega como favorito al partido de la Jornada 4 del Apertura 2025?

De acuerdo a las casas de apuestas, el partido será muy parejo, sin embargo, los Rayados de Monterrey llegan como ligeros favoritos para vencer a La Fiera, siendo el empate el resultado más esperado.

León vs Rayados, momios del partido:

