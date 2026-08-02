Fue descartado por Rayados y Pumas, pero ahora es uno de los goleadores mexicanos de la Liga BBVA MX

El Apertura 2026 comenzó con goles y emociones de por medio. Sobresaliendo el papel de un joven delantero que fue en su momento descartado por Pumas y Rayados al sumar 3 goles en los primeros 3 encuentros. En ese sentido, vive un gran momento en la Liga BBVA MX debido a su gran cuota goleadora desde el torneo pasado.

Nos referimos a Alí Ávila, canterano de Rayados que ahora brilla como delantero del Querétaro FC. El atacante mexicano logró anotar un doblete ante Pachuca en la Jornada 2 y un gol ante Tigres en la Jornada 3. Siendo uno de los jugadores más importantes de Gallos Blancos.

Alí Ávila es una de las figuras de Querétaro en este Apertura 2026|Querétaro FC

De descarte de Rayados y Pumas a pelear por la tabla de goleo del Apertura 2026

Alí Ávila debutó de manera profesional como jugador de Rayados de Monterrey. Sin embargo, tras no sumar los minutos esperados pasó a ser cedido a Pumas. Dentro del equipo universitario logró debutar con dos goles de por medio. Lamentablemente para el delantero tampoco tuvo la continuidad esperada.

Fue hasta Gallos Blancos cuando logró sumar minutos importantes y ser actualmente un recurrente dentro del equipo queretano. Actualmente se encuentra en la segunda posición dentro de la tabla de goleo empatando a jugadores como Salomón Rondón y Juninho. Mientras que Lucas Ocampos lidera el rubro con 4 goles en 3 partidos.

TE PUEDE INTERESAR:



Cuántos goles tiene Alí Ávila en Querétaro FC

Alí Ávila ha logrado posicionarse como uno de los delanteros Sub 23 con más goles dentro de la Liga BBVA MX. En el pasado Clausura 2026 logró anotar 5 goles y dejar una asistencia. Por lo que ahora suma un total de 8 goles y una asistencia en lo que va del 2026.

Alí Ávila debutó en la Liga BBVA MX como jugador de Rayados de Monterrey|Rayados de Monterrey

Cabe mencionar que Alí Ávila cuenta con un total de 14 goles desde su llegada a Gallos Blancos en 28 partidos. Contando con un promedio de un gol cada dos partidos, siendo su mejor récord goleador en lo que va de su carrera. Por lo que el Apertura 2026 apunta a ser un torneo de consolidación para el joven regiomontano.