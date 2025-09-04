Rayados tiene un as bajo la manga y podría traer a esta estrella de la MLS

Rayados sigue en busca de un fichaje de lujo. Diversos nombres se han manejado en este mercado de verano. Todo apunta a que el as bajo la manga de Domenec Torrent es el croata Petar Musa del FC Dallas, procedente de la MLS. El timonel español le solicitó un delantero a la directiva y el europeo sería el elegido. El principal deseo del cuadro regiomontano es Borja Mayoral, pero todo indica que se cayó el fichaje.

El Monterrey es líder del Apertura 2025 después de la Jornada 7. Muchos se preguntan para qué quieren un jugador más si son el equipo a vencer. En reiteradas ocasiones Domenec Torrent salió a conferencia de prensa a mencionar que quiere un delantero. El croata Petar Musa lleva en la actual temporada de la MLS 11 goles, más dos en la Leagues Cup y ha puesto seis asistencias.

Dentro de la lista que tiene la directiva de Rayados para contratar a un delantero están Borja Mayoral del Getafe y Rafael Navarro del Colorado Rapids. Hace unos días empezó a surgir el rumor de Luis Suárez, pues al parecer el goleador uruguayo podría tener una enorme suspensión en la MLS y saldría de la Major League Soccer. Todos los anteriores lucen muy complicados, por lo que Musa, con un cláusula de 6 millones de dólares es el más cercano para llegar a la Sultana del Norte.

¿Cuándo termina el mercado de fichajes en México?

El mercado de fichajes en México termina el próximo 14 de septiembre. Pese a que en la principales ligas de Europa las transferencias ya acabaron, en México y otras partes del mundo aún se pueden mover algunos futbolistas. Rayados tendrá hasta las fechas patrias para encontrar al delantero que tanto desea Torrent, sino se tendrá que conformar con Germán Berterame y Roberto de la Rosa.

Rayados es líder con 18 partidos, producto de seis triunfos, cero empates y una derrota. Su calendario futbolístico para los próximos partidos del Apertura 2025 luce llevadero. Se le complicará en la Jornada 9 y 10 cuando se vea las caras ante el América en el Gigante de Acero y contra el Toluca en la Bombonera.