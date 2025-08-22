Rayados tiene estas 3 opciones de refuerzos para arrasar con todo en el Apertura 2025

Rayados sigue en busca de refuerzos para disputar lo que resta del Apertura 2025, torneo en el que está cerca del primer lugar de la Tabla General de la Liga BBVA MX tras vencer 3-2 a Mazatlán . Monterrey quiere a jugadores que le aporten en ofensiva y para ello ya tiene 3 candidatos: uno del futbol europeo y los otros 2 de la MLS.

1. Petar Musa

El jugador croata es uno de los prospectos de Rayados, pues cuenta con recorrido en el futbol europeo, aunque desde hace un año juega en la MLS para Dallas FC, club del que llamó la atención un futbolista que llegó a Tigres para este torneo . Según Transfermarkt, el delantero tiene un valor en el mercado de 6 millones de euros (casi 131 millones de pesos) y es un referente de su club al sumar 30 goles en 58 partidos disputados, 53 de ellos como titular.

Petar Musa juega en la MLS con Dallas FC y es del interés de Rayados

2. Rafael Navarro

El brasileño también es buscado por el conjunto de Monterrey para reforzar su delantera. El ahora jugador de Colorado Rapids tiene un valor en el mercado de 5 millones de euros (más de 108 millones de pesos). Navarro lleva 3 torneos con el club de la MLS y suma 32 goles en 82 partidos, de los cuales en 80 saltó a la cancha como titular, de acuerdo con las estadísticas de la plataforma BeSoccer.

Rafael Navarro es uno de los candidatos para reforzar a Rayados en el Apertura 2025

3. Borja Mayoral

El delantero español podría ser el refuerzo bomba de Rayados en el Apertura 2025 en caso de que se llegue a concretar el fichaje, pues el futbolista se formó en las inferiores del Real Madrid hasta debutar con el primer equipo con el que disputó 3 temporadas de La Liga de España. Además, también jugó para la Roma en la Serie A.

Borja Mayoral sería el refuerzo bomba de Rayados, pues jugó en la Roma y Real Madrid

Mayoral actualmente es jugador del Getafe, club en el que lleva 38 goles en 114 partidos, aunque solo jugó 78 como titular. Además, el futbolista de 28 años entra en el presupuesto de Monterrey al tener un precio de 7.5 millones de euros (163.7 millones de pesos).

Cabe destacar que por el momento los 3 candidatos para reforzar a Rayados aún son prospectos, pues todavía no se hace oficial si alguno de ellos llegará a la Liga BBVA MX. No obstante, es cierto son del interés del equipo regio.