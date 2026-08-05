Rayados de Monterrey vs Orlando City: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 5 de agosto, partido de fase de grupos de la Leagues Cup 2026; marcador online

Rayados vs Orlando City EN VIVO Rayados vs Orlando City EN VIVO

Rayados de Monterrey inicia este miércoles su participación en la Leagues Cup 2026 con una exigente visita al Orlando City en el Inter&Co Stadium. Será el primer enfrentamiento oficial entre ambas instituciones y los dos equipos llegan con tres victorias en sus cinco partidos más recientes.

El conjunto regiomontano intentará recuperar el protagonismo alcanzado en 2023, cuando se convirtió en el único club de la Liga MX que ha llegado a las semifinales del torneo. Lucas Ocampos y Diego Rossi aparecen como las principales amenazas ofensivas de Rayados.

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El Orlando City viene de firmar su mejor participación histórica en 2025, edición en la que terminó en cuarto lugar. Además, presentará a Antoine Griezmann, quien disputará su primer partido en la Leagues Cup y encabezará un ataque que también cuenta con Martín Ojeda y Tyrese Spicer.