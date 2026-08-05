Anota Matías Almeyda: el problema de Inter Miami que favorece a Rayados en la Leagues Cup
Rayados de Monterrey se enfrentará al Inter Miami en la Jornada 2 por la Leagues Cup 2026
Rayados de Monterrey es uno de los equipos a seguir en la Leagues Cup 2026. El equipo de Matías Almeyda enfrenta uno de los duelos más atractivos de la Fase de Grupos ante el Inter Miami. La Pandilla contaría con una ventaja importante a días de enfrentarse al equipo de Lionel Messi.
El equipo de la MLS no contará con la presencia de Luis Suárez luego de ser suspendido por 6 partidos. Es decir, que el Inter Miami no contará con su delantero estrella para los partidos de la Fase de Grupos, Cuartos de Final, Semifinal y Final debido a su accionar en la final de la pasada edición.
Por qué Luis Suárez no jugará la Leagues Cup 2026 con Inter Miami
Inter Miami logró el subcampeonato en la Leagues Cup 2025 tras perder ante Seattle Sounders con un contundente 3 a 0. Al final del partido, Luis Suárez contó con un par de acciones polémicas que le terminaron por valer la sanción.
La primera fue cuando encaró a Obed Vargas de forma agresiva para posteriormente escupir a Gene Ramírez, uno de los jefes de seguridad de Seattle Sounders. Tras análisis, los organizadores del torneo optaron por darle el castigo mínimo que establece el reglamento.
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Matías Almeyda dirigirá su primera Leagues Cup con Rayados de Monterrey
A pesar de contar con un importante paso en la MLS y Liga BBVA MX, Matías Almeyda dirigirá su primera Leagues Cup como entrenador de Rayados de Monterrey. El equipo arrancó el Apertura 2026 con 2 empates y 1 derrota previo a la pausa para afrontar el torneo internacional.
El debut de La Pandilla será hoy 5 de agosto ante Orlando City, el cual se mantiene en la décima posición de la Conferencia Este al sumar 20 puntos en 18 partidos en la MLS 2026. Almeyda buscará arrancar de la mejor manera su gestión con el equipo regiomontano para sumar su primer título dentro de la institución.